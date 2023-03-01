Напередодні 24 лютого рік тому інфопростір тріщав від напруги через чутки про напад Росії. Тіна Кароль, передчуваючи біду, пішла в жіночий монастир. Велика війна застала її саме там. Журналістам Vogue Czechoslovakia зірка зізналася, що навіть монахині кричали, плакали й телефонували рідним.

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Тіна Кароль пригадала ранок 24 лютого

Іноді я відвідую монастир, щоб помолитися, заспокоїти свої думки і душу, що я і зробила 24 лютого. Це місце тиші та спокою, але тієї ночі монахині порушили обітницю мовчання, плакали та телефонували своїм рідним. Це було жахливо, серце обливалося кров'ю, тому що весь монастир був наповнений криком і молитвами за спасіння душ,

– з болем пригадала Тіна Кароль.

Артистка зауважила, що після смерті чоловіка її життя було маніфестом сильної жінки, під час повномасштабної війни перетворила свій маніфест на культурну дипломатію: "Я раптом стала не зіркою, а біженкою. М'яка сила – мій бойовий фронт".

Нагадаємо, вдень 24 лютого 2022 року Тіна Кароль звернулася до шанувальників з жіночого монастиря. Тоді вона пояснила, що "передчувала бiль і пiшла молитись ще тиждень тому, та залишилась, напевно, надовго". Невдовзі вона виїхала з України, а на початку березня вийшла на антивоєнний мітинг у Варшаві.

Не так давно артистка зізналася, що сказала сину Веніаміну в перший день великої війни. Йому 14 років, але до нього у Велику Британію Кароль зателефонувала зі словами: "Ти маєш бути чоловіком і бути дуже обачним. Ти дорослий, ти маєш зібратися, і твоє головне завдання як молодого солдата – добре вчитися, щоб твої знання потім знадобилися".