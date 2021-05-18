За стосунками Тіни Кароль та Дана Балана на "Голосі країни" спостерігали мільйони глядачів. Артисти ніколи не підтверджували й не спростовували чутки про роман, а лише підігрівали їх. Після того, як продюсер проєкту Володимир Завадюк заявив, що роман вигадали заради рейтингів, виконавці прокоментували те, що відбувалося між ними насправді. 

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Тіна Кароль про роман з Даном Баланом

В інстаграм-сторіз артистка поширила пікантне фото з колегою. Тіна зображена на світлині у блискучій вечірній сукні, а Дан позаду неї в чорному костюмі. Балан з ніжністю торкався щоки Кароль, а вона мило усміхалася. 

На фото зірка вирішила нарешті прокоментувати стосунки з Баланом і внесла деяку зрозумілість. Однак усіх карт Тіна так і не розкрила.

Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати кохання – неможливо. Ми були щирі й це наша історія. Як буде далі – наш secret paradise,
– загадково написала Кароль. 

Тіна Кароль
Тіна Кароль про стосунки з Даном Баланом / Скриншот з інстаграм-сторіз співачки

Роман Тіни Кароль і Дана Балана

  • Глядачі "Голосу країни" були переконані, що українська попдіва закрутила роман з молдавським музикантом. Причинами таких заяв були пристрасні танці, які артисти влаштовували прямо на сцені, а за лаштунками трималися за руки
  • Дан Балан не зайняв тренерське крісло в 11 сезоні вокального шоу, однак на етапі нокаутів став зірковим радником Тіни Кароль. В ефірі артисти мали досить інтимні та романтичні діалоги. Чоловік заявив, що він завжди поруч, і спровокував чутки про спільне життя
  • Інші зіркові тренери та глядачі "Голосу країни" нібито вірять у щирість стосунків Тіни та Дана. Натомість Оля Полякова та Потап переконані, що це все гра.
  • Нещодавно продюсер проєкту Володимир Завадюк заявив, що роман між Тіною та Даном вигадали задля підвищення рейтингів "Голосу країни"
  • Однак згодом вибачився перед тренерами й пояснив свою резонансну заяву. Володимир зазначив, що лише підкреслив "хімію" між тренерами, яка розвивалася протягом двох сезонів. 