За стосунками Тіни Кароль та Дана Балана на "Голосі країни" спостерігали мільйони глядачів. Артисти ніколи не підтверджували й не спростовували чутки про роман, а лише підігрівали їх. Після того, як продюсер проєкту Володимир Завадюк заявив, що роман вигадали заради рейтингів, виконавці прокоментували те, що відбувалося між ними насправді.
До теми Самі додумали, – Дан Балан заявив, що роману з Тіною Кароль не було
Тіна Кароль про роман з Даном Баланом
В інстаграм-сторіз артистка поширила пікантне фото з колегою. Тіна зображена на світлині у блискучій вечірній сукні, а Дан позаду неї в чорному костюмі. Балан з ніжністю торкався щоки Кароль, а вона мило усміхалася.
На фото зірка вирішила нарешті прокоментувати стосунки з Баланом і внесла деяку зрозумілість. Однак усіх карт Тіна так і не розкрила.
Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати кохання – неможливо. Ми були щирі й це наша історія. Як буде далі – наш secret paradise,
– загадково написала Кароль.
Тіна Кароль про стосунки з Даном Баланом / Скриншот з інстаграм-сторіз співачки
Роман Тіни Кароль і Дана Балана
- Глядачі "Голосу країни" були переконані, що українська попдіва закрутила роман з молдавським музикантом. Причинами таких заяв були пристрасні танці, які артисти влаштовували прямо на сцені, а за лаштунками трималися за руки.
- Дан Балан не зайняв тренерське крісло в 11 сезоні вокального шоу, однак на етапі нокаутів став зірковим радником Тіни Кароль. В ефірі артисти мали досить інтимні та романтичні діалоги. Чоловік заявив, що він завжди поруч, і спровокував чутки про спільне життя.
- Інші зіркові тренери та глядачі "Голосу країни" нібито вірять у щирість стосунків Тіни та Дана. Натомість Оля Полякова та Потап переконані, що це все гра.
- Нещодавно продюсер проєкту Володимир Завадюк заявив, що роман між Тіною та Даном вигадали задля підвищення рейтингів "Голосу країни".
- Однак згодом вибачився перед тренерами й пояснив свою резонансну заяву. Володимир зазначив, що лише підкреслив "хімію" між тренерами, яка розвивалася протягом двох сезонів.