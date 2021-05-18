За стосунками Тіни Кароль та Дана Балана на "Голосі країни" спостерігали мільйони глядачів. Артисти ніколи не підтверджували й не спростовували чутки про роман, а лише підігрівали їх. Після того, як продюсер проєкту Володимир Завадюк заявив, що роман вигадали заради рейтингів, виконавці прокоментували те, що відбувалося між ними насправді.

До теми Самі додумали, – Дан Балан заявив, що роману з Тіною Кароль не було

Тіна Кароль про роман з Даном Баланом

В інстаграм-сторіз артистка поширила пікантне фото з колегою. Тіна зображена на світлині у блискучій вечірній сукні, а Дан позаду неї в чорному костюмі. Балан з ніжністю торкався щоки Кароль, а вона мило усміхалася.

На фото зірка вирішила нарешті прокоментувати стосунки з Баланом і внесла деяку зрозумілість. Однак усіх карт Тіна так і не розкрила.

Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати кохання – неможливо. Ми були щирі й це наша історія. Як буде далі – наш secret paradise,

– загадково написала Кароль.



Тіна Кароль про стосунки з Даном Баланом / Скриншот з інстаграм-сторіз співачки

Роман Тіни Кароль і Дана Балана