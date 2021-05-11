На воркшопі "Ніч нових ідей" Володимир Завадюк заявив, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів і хайпу. Тепер креативний продюсер спростував те, що саме він "змусив повірити Дана, що він цікавий Тіні, а Тіну, що Дан нею цікавиться".

Важливо Роман Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів "Голосу країни"

"Слова для мого виступу були обрані не надто влучно, що спричинило неабияку кількість хибних інтерпретацій", – пояснив Завадюк в особистому профілі в інстаграмі.

Він підкреслив, що його завдання як продюсера – не синтетично створити, а вчасно помітити та показати "хімію" між тренерами. Романтична історія Тіни Кароль і Дана Балана нібито розвивалася на його очах під час зйомок двох сезонів вокального проєкту.

Хочу вибачитися перед Тіною та Даном, їхніми прихильниками, яких могла образити хибна інтерпретація мого висловлення,

– написав продюсер "Голосу країни".

Володимир Завадюк подякував Дана Балану "за нерв, який він приніс в "Голос", а Тіні – за багаторічну співпрацю, яка дала змогу створити безліч успішного контенту".

Реакція мережі

Думки глядачів "Голосу країни" розділилися. Більшість стверджує, що не вірить виправданням Володимира Завадюка:

"Геніальний перевзувач";

"Довіра підірвана вже дуже давно, і я просто перестала вірити в вашу щирість";

"Смішно читати";

"Зава задню ввімкнув";

"А як же синтетична любов?";

"Спочатку кажете одне, а потім зовсім інше".

Меншість все ж переконана, що роман Тіни Кароль і Дана Балана – це не фейк заради рейтингів, а реальність:

"Добре, що ви визнали свою помилку і вибачилися. Я думаю, що навіть сліпий може побачити любов між Дaном і Тіною. На тих, хто повірив, ваші слова не вплинули, а тих, хто не повірив у любов, не переконати навіть після того, як вони про це оголосять";

"Тішить, що ви можете визнати свою помилку".

Додамо, Володимир Завадюк не вперше коментує стосунки Тіни Кароль і Дана Балана. Він запевняв, що вірить в хімію між зірками.