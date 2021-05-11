На воркшопі "Ніч нових ідей" Володимир Завадюк заявив, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів і хайпу. Тепер креативний продюсер спростував те, що саме він "змусив повірити Дана, що він цікавий Тіні, а Тіну, що Дан нею цікавиться". 

Важливо Роман Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів "Голосу країни"

"Слова для мого виступу були обрані не надто влучно, що спричинило неабияку кількість хибних інтерпретацій", – пояснив Завадюк в особистому профілі в інстаграмі. 

Він підкреслив, що його завдання як продюсера – не синтетично створити, а вчасно помітити та показати "хімію" між тренерами. Романтична історія Тіни Кароль і Дана Балана нібито розвивалася на його очах під час зйомок двох сезонів вокального проєкту. 

Хочу вибачитися перед Тіною та Даном, їхніми прихильниками, яких могла образити хибна інтерпретація мого висловлення,
– написав продюсер "Голосу країни". 

Володимир Завадюк подякував Дана Балану "за нерв, який він приніс в "Голос", а Тіні – за багаторічну співпрацю, яка дала змогу створити безліч успішного контенту". 

Реакція мережі 

Думки глядачів "Голосу країни" розділилися. Більшість стверджує, що не вірить виправданням Володимира Завадюка: 

  • "Геніальний перевзувач";
  • "Довіра підірвана вже дуже давно, і я просто перестала вірити в вашу щирість";
  • "Смішно читати";
  • "Зава задню ввімкнув";
  • "А як же синтетична любов?";
  • "Спочатку кажете одне, а потім зовсім інше". 

Меншість все ж переконана, що роман Тіни Кароль і Дана Балана – це не фейк заради рейтингів, а реальність: 

  • "Добре, що ви визнали свою помилку і вибачилися. Я думаю, що навіть сліпий може побачити любов між Дaном і Тіною. На тих, хто повірив, ваші слова не вплинули, а тих, хто не повірив у любов, не переконати навіть після того, як вони про це оголосять";
  • "Тішить, що ви можете визнати свою помилку". 

Додамо, Володимир Завадюк не вперше коментує стосунки Тіни Кароль і Дана Балана. Він запевняв, що вірить в хімію між зірками. 