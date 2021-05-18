За отношениями Тины Кароль и Дана Балана на "Голосе страны" наблюдали миллионы зрителей. Артисты никогда не подтверждали и не опровергали слухи о романе, а лишь подогревали их. После того, как продюсер проекта Владимир Завадюк заявил, что роман придумали ради рейтингов, исполнители прокомментировали происходящее между ними на самом деле.

К теме Сами додумали, – Дан Балан заявил, что романа с Тиной Кароль не было

Тина Кароль о романе с Даном Баланом

В инстаграм-сториз артистка распространила пикантное фото с коллегой. Тина изображена на фотографии в блестящем вечернем платье, а Дан позади нее в черном костюме. Балан с нежностью касался щеки Кароль, а она мило улыбалась.

На фото звезда решила наконец прокомментировать отношения с Баланом и внесла некоторую ясность. Однако всех карт Тина так и не раскрыла.

Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь – невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше – наш secret paradise,

– загадочно написала Кароль.



Тина Кароль об отношениях с Даном Баланом / Скриншот с инстаграм-сториз певицы

Роман Тины Кароль и Дана Балана