За отношениями Тины Кароль и Дана Балана на "Голосе страны" наблюдали миллионы зрителей. Артисты никогда не подтверждали и не опровергали слухи о романе, а лишь подогревали их. После того, как продюсер проекта Владимир Завадюк заявил, что роман придумали ради рейтингов, исполнители прокомментировали происходящее между ними на самом деле.
К теме Сами додумали, – Дан Балан заявил, что романа с Тиной Кароль не было
Тина Кароль о романе с Даном Баланом
В инстаграм-сториз артистка распространила пикантное фото с коллегой. Тина изображена на фотографии в блестящем вечернем платье, а Дан позади нее в черном костюме. Балан с нежностью касался щеки Кароль, а она мило улыбалась.
На фото звезда решила наконец прокомментировать отношения с Баланом и внесла некоторую ясность. Однако всех карт Тина так и не раскрыла.
Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь – невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше – наш secret paradise,
– загадочно написала Кароль.
Тина Кароль об отношениях с Даном Баланом / Скриншот с инстаграм-сториз певицы
Роман Тины Кароль и Дана Балана
- Зрители "Голоса страны" были убеждены, что украинская поп-дива закрутила роман с молдавским музыкантом. Причинами таких заявлений были страстные танцы, которые артисты устраивали прямо на сцене, а за кулисами держались за руки.
- Дан Балан не занял тренерское кресло в 11 сезоне вокального шоу, однако на этапе нокаутов стал звездным советником Тины Кароль. В эфире артисты имели достаточно интимные и романтические диалоги. Мужчина заявил, что он всегда рядом, и спровоцировал слухи о совместной жизни.
- Другие звездные тренеры и зрители "Голоса страны" якобы верят в искренность отношений Тины и Дана. Зато Оля Полякова и Потап убеждены, что это все игра.
- Недавно продюсер проекта Владимир Завадюк заявил, что роман между Тиной и Даном придумали для повышения рейтингов "Голоса страны".
- Однако впоследствии извинился перед тренерами и объяснил свое резонансное заявление. Владимир отметил, что только подчеркнул "химию" между тренерами, которая развивалась в течение двух сезонов.