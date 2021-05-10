Ані Тіна Кароль, ані Дан Балан ніколи офіційно не підтверджували і не спростовували чутки про роман, який їй приписують останні три роки. Величезна кількість фанів повірила в почуття між артистами, однак Володимир Завадюк запевнив, що це був лише піар-хід заради хайпу.

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Історія Дана і Тіни, звичайно ж, була синтетично створена. Моє завдання, як продюсера, було змусити повірити Дана в те, що він цікавий Тіні, а Тіну – в те, що Дан нею цікавиться,

– заявив Володимир Завадюк.

Він додав, що історія стала "настільки легендарною, настільки цікавою, настільки захоплюючою, що навіть Дан і Тіна самі в неї повірили". Завдяки вигаданому продюсером роману безліч кількість глядачів переглянула 9 та 10 сезони проєкту "Голос країни", тим самим піднявши його рейтинги.

Додамо, Володимир Завадюк поспішив пояснити своє резонансне зізнання, яке зробив під час воркшопу. Він не став заперечувати, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був прописаний сюжетом, однак запевнив: симпатія зіркових тренерів переросла в реальне життя.

Це створена історія, яка стала реальністю,

– виправдався продюсер.

Продюсер пояснив роман Тіни Кароль і Дана Балана / Фото "Культурная Прачечная"

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