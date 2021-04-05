Молдавський співак Дан Балан завітав на зйомки нокаутів 11 сезону "Голосу країни", де став радником Тіни Кароль під час вибору чвертьфіналістів. Артистів вже давно підозрюють у романі і в черговому ефірі вони вкотре підігріли такі чутки. Дан наголосив Тіні, що він завжди поруч.

11 випуск "Голосу країни" був неймовірно романтичним та непередбачуваним. На проєкт повернувся улюбленець мільйонів жінок – харизматичний Дан Балан, який став "зірковим радником" неперевершеної Тіни Кароль. Знаменитості показали ніжне ставлення один до одного та вкотре підігріли чутки про пристрасний роман.

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Зворушливі зізнання Тіни Кароль та Дана Балана

Під час вибору учасників, які пройшли у прямі ефіри, Дан допомагав Тіні. Він разом із нею спостерігав за виконавцями, а також не втратив нагоди обійняти Кароль та станцювати з нею. Вони сиділи в одному кріслі, що спровокувало ще більше обговорень.

Найпрекрасніші спогади. Повернувся в рідний дім!

– прокоментував феєричну появу Дан.

Діалоги між артистами були дуже романтичними та інтимними. Ніжна Кароль кокетливо спілкувалася з мужнім Даном, чим спровокувала розмови про життя разом.

"Ти сьогодні поснідав?", – запитала українська попдіва у свого радника. "Що залишила, те й з'їв", – з усмішкою відповів він.

Реакція тренерів на такі висловлювання була дуже провокативною. Надя Дорофєєва поцікавилася, що Тіна готує для Дана.

У нас баланс між вуглеводами, білками та вітамінами,

– поділився Балан.

Зазначимо, що Дорофєєва, побачивши Балана на проєкті, заявила, що протягом двох попередніх сезонів стежила за їхньою історією з Тіною. Також виконавиця додала, що є учасницею спільної фан-спільноти артисті, що має назву "ДанТіна". Тому від імені цього об'єднання вона ставила "зірковій парі" особисті питання.

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Протягом усього вечора молдавський романтик та його українська улюблениця тішили глядачів приємними моментами. Так, обговорення виступу одного з учасників команди Кароль – Микити Ломакіна вони назвали "сімейними розмовами". А також Тіна зробила сюрприз гостю. Міла Нітіч, яка є в команді Тіни, заспівала приспів відомого хіта Дана Балана – Freedom. Саме в цей момент артисти виконали запальний танець.

"Як тобі? Все добре?", – поцікавився молдавський красень. "Ти ж є", – відповіла, дивлячись на Балана, Кароль. "Я завжди поруч", – наголосив він.

Офіційно знаменитості не спростовують та не підтверджують чутки про романтичні стосунки. Однак, на публіці вони показуються зворушливе ставлення один до одного, тому, безумовно, симпатія між виконавцями є.