В особистому профілі Дан Балан підтримав креативного продюсера "Голосу країни" Володимира Завадюка, на якого звалився шквал критики. Він розповів, що між ним і Тіною Кароль була щира симпатія і нічого більше. Їхній роман нібито вигадали глядачі й самі в нього повірили.

Цікаво Тіна Кароль полетіла з сином до океану та оригінально подякувала премії YUNA-2021: відео

Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього. Те, що ви бачили в ефірах "Голосу" – це була щира симпатія, а далі люди самі додумали, самі придумали і самі вирішили, що був якийсь обман,

– заявив Дан Балан.

Експресивний молдовський музикант розсекретив, що Володимир Завадюк підштовхував їх з Тіною Кароль до роману, аби підняти рейтинги "Голосу країни". Однак вони не стали грати, між ними і справді виникла симпатія.

"Спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре, якщо у нас з'явився б "романтичний зв'язок" і підштовхував нас до цього, але насправді вийшла щира симпатія. Те, що все і помітили в ефірах, без жодного обману", – наголосив колишній зірковий тренер "Голосу країни".

Зазначимо, сама Тіна Кароль відпочиває на островах з сином і жодним чином не коментує скандал.

Скандал довкола роману Тіни Кароль і Дана Балана: що відомо