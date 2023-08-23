У молочному костюмі за 15 тисяч гривень: Тіна Кароль вразила фанів незвичним образом
Джерело:Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль похвалилась новими знімками. Вона продемонструвала літній, але діловий образ у костюмі.
Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новими фото на своїй сторінці. Вона показала серію фото у незвичному для неї образі.
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Образ Тіни Кароль
Виконавиця позувала перед камерою у стильному молочному костюмі. Вона поєднала широкі штани та довгу жилетку, яка підкреслила її фігуру й зробила акцент на декольте. Це вбрання українського бренду Stash – на їхньому сайті штани коштують 8 тисяч гривень, а жилетка – 7 тисяч гривень.
Тіна Кароль доповнила образ перлинним намистом та підвіскою, а також сережками у такому ж стилі. Її look завершувала пишна зачіска та легкий макіяж.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль
"Об’єднані своєю силою і вірою! Незламна воля та одне серцебиття. Важливі дні попереду: День прапору, День Незалежності. Випробування даються тим, хто взмозі їх подолати. Ми подолаємо все і досягнемо омріяної Перемоги", – додала артистка під фото.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Фани оцінили новий образ української артистки:
- "Мені дуже сподобалася ця зачіска";
- "Білий костюм дуже личить";
- "Боже, які фото гарні";
- "Це неймовірно жіночно";
- "Як вам личать костюми".
Останні look Тіни Кароль
- Для спільної фотосесії з сином Веніаміном Тіна Кароль змінила кілька образів – поставала у джинсах та білій футболці, обирала чорний топ та total denim.
- Виконавиця захопила спокусливим образом у стильному бежевому трикотажному комплекті, що складається з кроп-топу та штанів. Це також вбрання українського бренду – одяг TAGO коштував зірці 12 800 гривень.
- На зйомку з українською фотографкою Тіна Кароль одягнула молочну кофтинку з глибоким вирізом та відкритими плечима. Зірка поєднала топ зі джинсами зі сміливими розрізами.