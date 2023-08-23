Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми фото на своей странице. Она показала серию фото в необычном для нее образе.
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Образ Тины Кароль
Исполнительница позировала перед камерой в стильном молочном костюме. Она соединила широкие брюки и длинную жилетку, которая подчеркнула ее фигуру и сделала акцент на декольте. Это наряды украинского бренда Stash – на их сайте штаны стоят 8 тысяч гривен, а жилетка – 7 тысяч гривен.
Тина Кароль дополнила образ жемчужным ожерельем и подвеской, а также серьгами в таком же стиле. Ее look завершала пышная прическа и легкий макияж.
Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
"Объединены своей силой и верой! Несокрушимая воля и одно сердцебиение. Важные дни впереди: День флага, День Независимости. Испытания даются тем, кто в состоянии их преодолеть. Мы преодолеем все и достигнем вожделенной Победы", – добавила артистка под фото.
Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
Фаны оценили новый образ украинской артистки:
- "Мне очень понравилась эта прическа";
- "Белый костюм очень подходит";
- "Боже, какие фото хорошие";
- "Это невероятно женственно";
- "Как вам подходят костюмы".
Последние look Тины Кароль
- Для совместной фотосессии с сыном Вениамином Тина Кароль сменила несколько образов – представала в джинсах и белой футболке, выбирала черный топ и total denim.
- Исполнительница увлекла соблазнительным образом в стильном бежевом трикотажном комплекте, состоящем из кроп-топа и брюк. Это также наряды украинского бренда – одежда TAGO стоила звезде 12 800 гривен.
- На съемку с украинским фотографом Тина Кароль надела молочную блузку с глубоким вырезом и открытыми плечами. Звезда соединила топ с джинсами со смелыми разрезами.