Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми фото на своей странице. Она показала серию фото в необычном для нее образе.

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Образ Тины Кароль

Исполнительница позировала перед камерой в стильном молочном костюме. Она соединила широкие брюки и длинную жилетку, которая подчеркнула ее фигуру и сделала акцент на декольте. Это наряды украинского бренда Stash – на их сайте штаны стоят 8 тысяч гривен, а жилетка – 7 тысяч гривен.

Тина Кароль дополнила образ жемчужным ожерельем и подвеской, а также серьгами в таком же стиле. Ее look завершала пышная прическа и легкий макияж.


Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

"Объединены своей силой и верой! Несокрушимая воля и одно сердцебиение. Важные дни впереди: День флага, День Независимости. Испытания даются тем, кто в состоянии их преодолеть. Мы преодолеем все и достигнем вожделенной Победы", – добавила артистка под фото.


Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Фаны оценили новый образ украинской артистки:

  • "Мне очень понравилась эта прическа";
  • "Белый костюм очень подходит";
  • "Боже, какие фото хорошие";
  • "Это невероятно женственно";
  • "Как вам подходят костюмы".

Последние look Тины Кароль

  • Для совместной фотосессии с сыном Вениамином Тина Кароль сменила несколько образов – представала в джинсах и белой футболке, выбирала черный топ и total denim.
  • Исполнительница увлекла соблазнительным образом в стильном бежевом трикотажном комплекте, состоящем из кроп-топа и брюк. Это также наряды украинского бренда – одежда TAGO стоила звезде 12 800 гривен.
  • На съемку с украинским фотографом Тина Кароль надела молочную блузку с глубоким вырезом и открытыми плечами. Звезда соединила топ с джинсами со смелыми разрезами.