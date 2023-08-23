Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми фото на своей странице. Она показала серию фото в необычном для нее образе.

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Образ Тины Кароль

Исполнительница позировала перед камерой в стильном молочном костюме. Она соединила широкие брюки и длинную жилетку, которая подчеркнула ее фигуру и сделала акцент на декольте. Это наряды украинского бренда Stash – на их сайте штаны стоят 8 тысяч гривен, а жилетка – 7 тысяч гривен.

Тина Кароль дополнила образ жемчужным ожерельем и подвеской, а также серьгами в таком же стиле. Ее look завершала пышная прическа и легкий макияж.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

"Объединены своей силой и верой! Несокрушимая воля и одно сердцебиение. Важные дни впереди: День флага, День Независимости. Испытания даются тем, кто в состоянии их преодолеть. Мы преодолеем все и достигнем вожделенной Победы", – добавила артистка под фото.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Фаны оценили новый образ украинской артистки:

"Мне очень понравилась эта прическа";

"Белый костюм очень подходит";

"Боже, какие фото хорошие";

"Это невероятно женственно";

"Как вам подходят костюмы".

Последние look Тины Кароль