Фанам Тіни сподобався стильний образ співачки. Відтак вони вже встигли написати багато приємних слів виконавиці в коментарях.

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Образ Тіни Кароль

На фото виконавиця позувала в стильному бежевому трикотажному комплекті, який складається з кроп-топу та штанів. Це вбрання гарно підкреслює витончену фігуру співачки. Короткий топ має круглий виріз горловини та довгий рукав. До того ж увесь костюм вкритий цікавим візерунок у сітку.

Вартість такого вбрання складає 12 800 гривень. Його на замовлення виготовляє український бренд одяг TAGO, дизайнерки Тетяни Чумак.

Для перегляду фото гортайте направо:

Як трикотажний комплект виглядає на моделі / Фото з сайту бренду:

Реакція мережі

Шанувальникам дуже сподобались нові фото Тіни в стильному образі. Відтак в коментарях фани написали багато компліментів співачці:

  • "Неймовірна";
  • "Шикарна";
  • "Красуня";
  • "Неперевершена";
  • "Така ніжна";
  • "Яка краса".