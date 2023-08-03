Фанам Тіни сподобався стильний образ співачки. Відтак вони вже встигли написати багато приємних слів виконавиці в коментарях.
Не пропустіть Papa music запідозрили у використанні діпфейка Wellboy: що про це каже сам артист
Образ Тіни Кароль
На фото виконавиця позувала в стильному бежевому трикотажному комплекті, який складається з кроп-топу та штанів. Це вбрання гарно підкреслює витончену фігуру співачки. Короткий топ має круглий виріз горловини та довгий рукав. До того ж увесь костюм вкритий цікавим візерунок у сітку.
Вартість такого вбрання складає 12 800 гривень. Його на замовлення виготовляє український бренд одяг TAGO, дизайнерки Тетяни Чумак.
Для перегляду фото гортайте направо:
Як трикотажний комплект виглядає на моделі / Фото з сайту бренду:
Реакція мережі
Шанувальникам дуже сподобались нові фото Тіни в стильному образі. Відтак в коментарях фани написали багато компліментів співачці:
- "Неймовірна";
- "Шикарна";
- "Красуня";
- "Неперевершена";
- "Така ніжна";
- "Яка краса".