Нарешті забрали додому: Тімур Мірошниченко показав перше сімейне фото з усиновленим сином

Телеведучий Тімур Мірошниченко втретє став татом. Днями пара дочекалася судового рішення щодо усиновлення дитини. Хлопчика нарешті вдалося забрати додому з дитбудинку.

Раніше ведучий розповідав, як він з дружиною Інною познайомився з їхнім 2-річним названим сином у дитбудинку. Тепер Мірошниченко показав хлопчика.

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У соцмережах Тімур разом з Інною опублікував перше сімейне фото. На світлині присутній і їхній усиновлений син. Схоже, вся сім'я вже встигла зробити теплу фотосесію на природі.



Тімур Мірошниченко показав сімейне фото / Фото з його інстаграму

У підписі до фото він зазначив, що в них починається новий етап життя. "Нова книга. Новий розділ", – написав Тімур.

Зіркова пара нарешті забрала хлопчика додому. Кілька днів тому Мірошниченко показував, що вони отримали позитивне рішення суду. Тепер Тімур є татом трьох дітей. Як звати дитину – поки невідомо.

Колеги зірки та шанувальники були приємно вражені новиною. У коментарях вони привітали щасливе подружжя з всиновленням дитини:

"Сльози радості на очах! Ваша сім'янеймовірна. Дякуємо, ви надихаєте".

"Мурахи… Вітаю!"

"Ви неймовірна сім'я! Легкого шляху вашій сім'ї через любов і прийняття".

"Низький уклін вашій родині за такий вчинок! Невичерпної енергії та щасливої долі".

"Нехай Господь благословить вашу сім'ю".

"Картина домальована. Вітаю вас!"

"Інна, щастя в кожному дні! Бережи те, що маєш в серці! А воно таке глибоке".

Що відомо про хлопчика, якого всиновлює Тімур Мірошниченко