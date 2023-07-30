Нарешті забрали додому: Тімур Мірошниченко показав перше сімейне фото з усиновленим сином
Джерело:Тімур Мірошниченко
Телеведучий Тімур Мірошниченко втретє став татом. Днями пара дочекалася судового рішення щодо усиновлення дитини. Хлопчика нарешті вдалося забрати додому з дитбудинку.
Раніше ведучий розповідав, як він з дружиною Інною познайомився з їхнім 2-річним названим сином у дитбудинку. Тепер Мірошниченко показав хлопчика.
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У соцмережах Тімур разом з Інною опублікував перше сімейне фото. На світлині присутній і їхній усиновлений син. Схоже, вся сім'я вже встигла зробити теплу фотосесію на природі.
Тімур Мірошниченко показав сімейне фото / Фото з його інстаграму
У підписі до фото він зазначив, що в них починається новий етап життя. "Нова книга. Новий розділ", – написав Тімур.
Зіркова пара нарешті забрала хлопчика додому. Кілька днів тому Мірошниченко показував, що вони отримали позитивне рішення суду. Тепер Тімур є татом трьох дітей. Як звати дитину – поки невідомо.
Колеги зірки та шанувальники були приємно вражені новиною. У коментарях вони привітали щасливе подружжя з всиновленням дитини:
- "Сльози радості на очах! Ваша сім'янеймовірна. Дякуємо, ви надихаєте".
- "Мурахи… Вітаю!"
- "Ви неймовірна сім'я! Легкого шляху вашій сім'ї через любов і прийняття".
- "Низький уклін вашій родині за такий вчинок! Невичерпної енергії та щасливої долі".
- "Нехай Господь благословить вашу сім'ю".
- "Картина домальована. Вітаю вас!"
- "Інна, щастя в кожному дні! Бережи те, що маєш в серці! А воно таке глибоке".
Що відомо про хлопчика, якого всиновлює Тімур Мірошниченко
- В середині червня Тімур Мірошниченко поділився, що знайшов дитину на усиновлення. Він зібрав документи і чекає на рішення суду, щоб забрати сина додому.
- Пізніше з'ясувалося, що хлопчик живе у дитбудинку в Житомирі, тож після першої зустрічі зіркове подружжя їздить туди мало не щодня.
- Дитині майже 2 роки. Дружина Мірошниченка Інна раніше розповідала, що хлопчик досі носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що малюк не заговорить.
- Додамо, що зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Діти давно знають про всиновленого малюка. Мірошниченко поділився, що двоє хлопців житимуть в одній кімнаті.