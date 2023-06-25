Зіркове подружжя тривалий час не могли знайти дитину. Згідно з сертифікатом на усиновлення, Інна та Тимур може усиновити лише одну дитину 1 – 4 років.

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Ведучий розповів, що їх поставили в чергу у Дніпровському районі Києва.

"Ми прийшли до нашої служби… Жодна дитина, яка є на обліку і має статус на всиновлення, не підійшла нам за критеріями, які нам прописали. Інших дітей нам не показували", – сказав Тімур.

Проте його дружина Катерина на цьому не зупинилася. Вона телефонувала до різних дитбудинків України, однак у відповідь чула – дітей немає. Врешті, анкету їхнього сина Інна помітила на сайті Мінсоцполітики.

Тимур Мірошниченко пригадав знайомство з сином

За словами ведучого, першого ж дня, коли вони отримали статус на всиновлення, Катя телефонувала до всіх областей, районів нашої країни.

"В один із днів пошуку з'явилася нова анкета. Вона одразу зателефонувала і почула: "Так, актуальна". Через п'ять хвилин ми вже сиділи в авто і їхали до Житомира", – пригадав Тімур.

Там пішли їм на зустріч. На роботу вийшли лікар та юрисконсульт. Всі разом вони пішли знайомитися з 2-річним хлопчиком.

Приїжджаємо до дитячого будинку. Юрисконсульт має зачитати всю інформацію, яка є, з точки зору закону. Лікар закладу має зачитати всі діагнози. Ми кажемо: "Давайте вже знайомитися". Ми познайомилися з дитинкою, з нашим сином,

– розповів Мірошниченко.



Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото з його інстаграм-сторіс

Він додав, що від його майбутнього сина відмовилися ще в пологовому будинку, але лише через півтора роки він отримав статус на усиновлення.

Реакція дітей Мірошниченка на всиновлення

Мірошниченко каже, що вони з дружиною готували дітей до всиновлення іншої дитини. За його словами, діти спочатку між собою чубилися через те, з ким буде спати всиновлена дитина.

Адже спочатку вони не знали, буде хлопчик чи дівчинка. Мія засмутилася через те, що ми беремо хлопчика, а не дівчинку, адже виходить, що він не зможе спати з нею в кімнаті,

– пояснив Мірошниченко.

Водночас Марко вже дуже чекає хлопчика вдома. Тімур каже, що його рідний син вже вирішив, якими іграшками буде ділитися з братиком.

Що відомо про хлопчика, якого всиновлює Тімур Мірошниченко