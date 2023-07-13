Інна вже розповідала, що хлопчик у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що малюк не заговорить.

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Тімур та Інна Мірошниченки про усиновлення

Як повідомила зіркова пара, в Україні зараз складно влаштована система всиновлення. Оскільки діти, яких можна всиновити, є, проте вони не мають відповідного статусу. Відтак сьогодні близько півтори тисячі сімей готові взяти дитину, проте не можуть цього зробити.

Щодо Мірошниченків, то в районі, де вони прописані й мали б за законом усиновлювати малюка, не було дітей, які відповідали вимогам, що для подружжя встановив психолог. Тож малюка довелося шукати серед дітей, від яких відмовилися всі, й ті вийшли на національний рівень. Так, в Житомирі подружжя знайшло свого названого сина.

За словами Тімура та Інни, хлопчик має купу діагнозів.

У нього значне відставання в розвитку – він дуже рано народився з вагою 1,4 кг пролежав в інтенсивній терапії. Малюк пережив важку операцію і витратив дуже багато сил, щоб вижити,

– розповіли батьки.

"Також він має фізичні вади: викривлена грудна клітина, є травми головного мозку. Окрім цього, має вади психологічного розвитку. Можливо, він не заговорить та повноцінно не розвинеться. До того ж в нього грижа та є проблеми з очима", – додала Інна Мірошниченко.

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Зазначимо, зіркова пара одружилася у 2018 році. Зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та трирічного сина Марка. Діти вже знають про малюка, який скоро житиме з ними. Тімур Мірошниченко поділився, що двоє хлопців житимуть в одній кімнаті, і всі вже з нетерпіння очікують на дитину.

До слова, подружжя зможе забрати названого сина 22 липня. Зараз хлопчик мешкає в дитбудинку в Житомирі.