Український ведучий Тімур Мірошниченко у новому інтерв'ю показав своє помешкання. Він з дружиною почав робити там ремонт ще до повномасштабного вторгнення.

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Тімур Мірошниченко показав дім

Коли захисники звільнили Київську область від окупантів, Тімур не планував продовжувати ремонт. Але його дружина, яка повернулась з Німеччини додому у червні, вирішила інакше.

І тут почалося найцікавіше. Тому що у когось розбомбили частину складів виробництва, але вони не знають, чи наша техніка була в тих, що розбомбили, чи в тих, що вціліли. Я в принципі був готовий змиритися і чекати, а дружина – ні,

– поділився Тімур.

Інна Мірошниченко зайнялась ремонтом та уважно слідкувала за всією роботою. Доклала своїх зусиль і донечка Мія, кімната якої оформлена у рожевому кольорі. "Ліжко було не рожеве, вона сказала: "Мені це подобається, але нехай буде рожеве. Штори мені ці подобаються. Але нехай будуть рожеві".



Кімната донечки Мірошниченків / Скриншот з відео



Кімната донечки Мірошниченків / Скриншот з відео

Квартира Тімура Мірошниченка розташована в одному зі столичних комплексів біля Дніпра. Найбільше часу сім'я проводить у кухні-студії, де є і стіл, і великий смарагдовий диван, де вмістяться усі.

Як виглядає квартира Мірошниченка / Скриншот з відео ЖВЛ