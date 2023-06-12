Звезда написал в своем Instagram, что в скором времени в их семье появится еще один ребенок. Ранее Мирошниченко признавался, что вместе с женой давно мечтал усыновить ребенка, а окончательное решение приняли с началом полномасштабной войны.

Интересно Тимур Мирошниченко впервые показал квартиру в Киеве, где с женой сделал ремонт во время войны

Мирошниченко нашел ребенка на усыновление

В настоящее время супруги собирают документы и ждут суда, где примут решение по усыновлению.

Пока без подробностей. Мы написали заявление на усыновление. Предстоит сбор документов для суда и сам суд. Еще совсем немного – и сынишка будет с нами!,

– написал Тимур.



Тимур Мирошниченко нашел ребенка на усыновление / Скриншот с его инстаграм-сторис

Поклонники звезды очень обрадовались этой новости. Они сразу поели приветствовать супругов в комментариях:

"Меня муравьи пробрали от ваших новостей. Божьего сопровождения во всех последующих шагах! Вы — супер!"

"Вы очень сильны и молодцы!"

"Боже, Тим, плачу! Вы – молодцы!"

"Это такой пример! Спасибо вашей семье!"

"Привет! Вы молодцы".

"Вы отличный пример для других. Пусть Бог обильно благословит вашу семью".

"Аааа, мальчик. Так жду увидеть эти глаза".

"Пусть все будет легко".

Добавим, что Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году. Сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и трехлетний сын Марка.



Семья Тимура Мирошниченко / Фото с его инстаграммы

Путь Тимура Мирошниченко к усыновлению ребенка: главное