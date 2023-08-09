Вона була зіркою вечора, – Тімур Мірошниченко зворушив історією, як познайомився з дружиною

Український телеведучий Тимур Мірошниченко чи не вперше розповів, як познайомився зі своєю дружиною Інною. Виявляється, перша зустріч пари відбулася на корпоративі. Тімур також пригадав, як робив пропозицію коханій.

Особистою історією Тімур поділився під час інтерв'ю. Зазначимо, що пара у шлюбі вже 5 років, у них двоє дітей, а наприкінці липня вони всиновили хлопчика Марселя.

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Цікаво, що до Інни у Тімура не було серйозних стосунків. Він зізнався, що вона – його перша і єдина.

Як починалися стосунки Тімура та Інни

За його словами, вперше він побачив майбутню дружину на корпоративі юридичної компанії, в якій вона працювала. Зірковий ведучий не приховує, що Інна йому дуже сподобалася, адже краса та інтелект не завжди зустрічаються в одному тілі.

Я познайомився з нею на корпоративі. Вона була зіркою вечора… Потім я знайшов її в соцмережах і "підморгнув", але вона не відповіла, морозилася… Минуло два з половиною роки, і я побачив повідомлення – Інна Рудник підморгнула у відповідь,

– пригадав Тімур.

Мірошниченко каже, що Інна просто не знала про цю функцію у соцмережах і натиснула випадково. Після цього пара почала спілкування у соцмережах, а вже за кілька днів вони зустрілися.

"На перше побачення ми поїхали в ресторан, а на друге – я повіз її на заправку з азіатською їжею… Після цього ми почали майже щодня зустрічатися", – розповів шоумен.



Інна та Тімур Мірошниченки / Фото з соцмереж

А вже за місяць після Євробачення-2017 вони почали жити разом через те, що у Інни відключили гарячу воду на кілька тижнів, а в Тімура в квартирі був бойлер.

Як Мірошниченко робив пропозицію

Ведучий пригадав момент, коли зрозумів, що пора робити пропозицію та одружуватися.

"Ми були з хлопцями в Одесі, сиділи в джакузі з красивим краєвидом. І в той я встав, пішов до телефону і написав Інні, щоб завтра чекала мене в Києві. Я зрозумів, що мені більше нічого не потрібно. І тоді вперше сказав їй "люблю", – зізнався Тімур.

Після повернення до Києва він купив обручку, яку тримав 2 місяці. Пропозицію Мірошниченко зробив у день народження Інни 9 жовтня. Чоловік вигадав напередодні квест – написав на папірцях 10 назв міст, а Інна вибирала, куди вони мали поїхали у відпустку. Дівчина витягнула Барселону.

Ми там цілий день ходили, але все йшло не так, не було вдалого моменту. Потім я побачив канатну дорогу, яка закривається за кілька хвилин, нам дозволили зайти і я зробив пропозицію. В неї були сльози,

– зворушив Тімур.

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