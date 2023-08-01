Також ведучий розповів тяжку історію народження усиновленої дитини. Раніше Мірошниченки показали перші фото з названим сином. Дитині майже 2 роки.

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Як звати названого сина Мірошниченка

Шоумен в інтерв'ю зізнався, що його сина звуть Марсель, він з'явився на світ на Житомирщині. Ведучий також ласкаво називає хлопчика Марсік.



Названий син Тімура Мірошниченка / Фото Viva

За словами Мірошниченка, хлопчик народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.

Марсель народився передчасно і важив всього 1,4 кілограма. Від нього відмовилися в пологовому. Наступного дня провели операцію, тому що деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісно з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на 4 місяці. Коли лікарі його стабілізували, перевели до дитячого будинку,

– розповів Тімур.

Ведучий додав, що зараз у 2-річного Марселя є проблеми зі здоров'ям, зокрема з хребтом. "Коли Марселю виповнився рік, його почали привчати до горщика, однак він ще не був до цього готовий", – пояснив шоумен.

Як пройшло знайомство дітей

Мірошниченко повідомив, що ще з березня минулого року готував доньку Мію та сина Марка до того, що їхня сім'я стане більшою. Тож, діти чудово відреагували на появу братика. Щоправда, син ведучого іноді має ревнощі.

Ми з розумінням ставимося до адаптації, бо це для всіх стрес і нові умови. Марко вже звик і зрозумів, що йому нічого не загрожує. А Мія в'ється навколо Марсіка, в усьому допомагає, годує його, безперестанку обіймає і цьомає,

– зізнався Тімур.

Він додав, що в перші дні названий син пручався, але тепер зрозумів – його люблять.



Нова сім'я Тімура Мірошниченка / Фото Viva

За словами ведучого, сам Марсель вже теж поступово адаптується. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.

"У перші дні Інна намагалася його заколисати, а він пручався, бо не звик до такого. Не звик, що його обіймають. Він сам себе загойдував, бо так робили усі діти в дитбудинку. Він їсть безперестанку, це реакція на стрес. Але помалу прилаштовується", – відповів Мірошниченко.

До слова, близько півроку Тімур та Інна боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Згодом вони зіткнулися з проблемою, що дітей не було. Однак, вже в середині червня телеведучий поділився, що знайшов дитину на усиновлення.