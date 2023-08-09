Личной историей Тимур поделился на интервью. Отметим, что супругы женаты уже 5 лет, у них двое детей, а в конце июля они усыновили мальчика Марселя.

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Интересно, что к Инне у Тимура не было серьезных отношений. Он признался, что она – его первая и единственная.

Как начинались отношения Тимура и Инны

По его словам, впервые он увидел будущую жену на корпоративе юридической компании, в которой она работала. Звездный ведущий не скрывает, что Инна ему очень понравилась, ведь красота и интеллект не всегда встречаются в одном теле.

Я познакомился с ней на корпоративе. Она была звездой вечера… Потом я нашел ее в соцсетях и "подмигнул", но она не ответила, морозилась… Прошло два с половиной года, и я увидел сообщение – Инна Рудник подмигнула в ответ,

– вспомнил Тимур.

Мирошниченко говорит, что Инна просто не знала об этой функции в соцсетях и нажала случайно. После этого пара начала общение в соцсетях, а уже через несколько дней они встретились.

"На первое свидание мы поехали в ресторан, а на второе – я повез ее на заправку с азиатской едой… После этого мы начали почти каждый день встречаться", – рассказал шоумен.



Инна и Тимур Мирошниченко / Фото из соцсетей

А уже через месяц после Евровидения-2017 они начали жить вместе из-за того, что у Инны отключили горячую воду на несколько недель, а у Тимура в квартире был бойлер.

Как Мирошниченко делал предложение

Ведущий вспомнил момент, когда понял, что пора делать предложение и жениться.

"Мы были с ребятами в Одессе, сидели в джакузи с красивым видом. И в тот я встал, пошел к телефону и написал Инне, чтобы завтра ждала меня в Киеве. Я понял, что мне больше ничего не нужно. И тогда впервые сказал ей "люблю", – признался Тимур.

После возвращения в Киев он купил обручальное кольцо, которое держал 2 месяца. Предложение Мирошниченко сделал в день рождения Инны 9 октября. Мужчина придумал накануне квест – написал на бумажках 10 названий городов, а Инна выбирала, куда они должны были уехать в отпуск. Девушка вытащила Барселону.

Мы там целый день ходили, но все шло не так, не было удачного момента. Затем я увидел канатную дорогу, которая закрывается через несколько минут, нам разрешили зайти и я сделал предложение. У нее были слезы,

– растрогал Тимур.

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