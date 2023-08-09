Особистою історією Тімур поділився під час інтерв'ю. Зазначимо, що пара у шлюбі вже 5 років, у них двоє дітей, а наприкінці липня вони всиновили хлопчика Марселя.

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Цікаво, що до Інни у Тімура не було серйозних стосунків. Він зізнався, що вона – його перша і єдина.

Як починалися стосунки Тімура та Інни

За його словами, вперше він побачив майбутню дружину на корпоративі юридичної компанії, в якій вона працювала. Зірковий ведучий не приховує, що Інна йому дуже сподобалася, адже краса та інтелект не завжди зустрічаються в одному тілі.

Я познайомився з нею на корпоративі. Вона була зіркою вечора… Потім я знайшов її в соцмережах і "підморгнув", але вона не відповіла, морозилася… Минуло два з половиною роки, і я побачив повідомлення – Інна Рудник підморгнула у відповідь,

– пригадав Тімур.

Мірошниченко каже, що Інна просто не знала про цю функцію у соцмережах і натиснула випадково. Після цього пара почала спілкування у соцмережах, а вже за кілька днів вони зустрілися.

"На перше побачення ми поїхали в ресторан, а на друге – я повіз її на заправку з азіатською їжею… Після цього ми почали майже щодня зустрічатися", – розповів шоумен.



Інна та Тімур Мірошниченки / Фото з соцмереж

А вже за місяць після Євробачення-2017 вони почали жити разом через те, що у Інни відключили гарячу воду на кілька тижнів, а в Тімура в квартирі був бойлер.

Як Мірошниченко робив пропозицію

Ведучий пригадав момент, коли зрозумів, що пора робити пропозицію та одружуватися.

"Ми були з хлопцями в Одесі, сиділи в джакузі з красивим краєвидом. І в той я встав, пішов до телефону і написав Інні, щоб завтра чекала мене в Києві. Я зрозумів, що мені більше нічого не потрібно. І тоді вперше сказав їй "люблю", – зізнався Тімур.

Після повернення до Києва він купив обручку, яку тримав 2 місяці. Пропозицію Мірошниченко зробив у день народження Інни 9 жовтня. Чоловік вигадав напередодні квест – написав на папірцях 10 назв міст, а Інна вибирала, куди вони мали поїхали у відпустку. Дівчина витягнула Барселону.

Ми там цілий день ходили, але все йшло не так, не було вдалого моменту. Потім я побачив канатну дорогу, яка закривається за кілька хвилин, нам дозволили зайти і я зробив пропозицію. В неї були сльози,

– зворушив Тімур.

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