Особистою історією Тімур поділився під час інтерв'ю. Зазначимо, що пара у шлюбі вже 5 років, у них двоє дітей, а наприкінці липня вони всиновили хлопчика Марселя.
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Цікаво, що до Інни у Тімура не було серйозних стосунків. Він зізнався, що вона – його перша і єдина.
Як починалися стосунки Тімура та Інни
За його словами, вперше він побачив майбутню дружину на корпоративі юридичної компанії, в якій вона працювала. Зірковий ведучий не приховує, що Інна йому дуже сподобалася, адже краса та інтелект не завжди зустрічаються в одному тілі.
Я познайомився з нею на корпоративі. Вона була зіркою вечора… Потім я знайшов її в соцмережах і "підморгнув", але вона не відповіла, морозилася… Минуло два з половиною роки, і я побачив повідомлення – Інна Рудник підморгнула у відповідь,
– пригадав Тімур.
Мірошниченко каже, що Інна просто не знала про цю функцію у соцмережах і натиснула випадково. Після цього пара почала спілкування у соцмережах, а вже за кілька днів вони зустрілися.
"На перше побачення ми поїхали в ресторан, а на друге – я повіз її на заправку з азіатською їжею… Після цього ми почали майже щодня зустрічатися", – розповів шоумен.
Інна та Тімур Мірошниченки / Фото з соцмереж
А вже за місяць після Євробачення-2017 вони почали жити разом через те, що у Інни відключили гарячу воду на кілька тижнів, а в Тімура в квартирі був бойлер.
Як Мірошниченко робив пропозицію
Ведучий пригадав момент, коли зрозумів, що пора робити пропозицію та одружуватися.
"Ми були з хлопцями в Одесі, сиділи в джакузі з красивим краєвидом. І в той я встав, пішов до телефону і написав Інні, щоб завтра чекала мене в Києві. Я зрозумів, що мені більше нічого не потрібно. І тоді вперше сказав їй "люблю", – зізнався Тімур.
Після повернення до Києва він купив обручку, яку тримав 2 місяці. Пропозицію Мірошниченко зробив у день народження Інни 9 жовтня. Чоловік вигадав напередодні квест – написав на папірцях 10 назв міст, а Інна вибирала, куди вони мали поїхали у відпустку. Дівчина витягнула Барселону.
Ми там цілий день ходили, але все йшло не так, не було вдалого моменту. Потім я побачив канатну дорогу, яка закривається за кілька хвилин, нам дозволили зайти і я зробив пропозицію. В неї були сльози,
– зворушив Тімур.
Дивіться інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: відео
Мірошниченки всиновили хлопчика: що про нього відомо
- Подружжя забрало малюка до себе в сім'ю 22 липня. Вони розповіли, що ще під час першої зустрічі відчули, що хлопчик їм підходить.
- Малюк з'явився на світ на Житомирщині. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку.
- Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку.
- Днями Інна показала кадри з першої зустрічі їхньої 5-річної доньки Мії з названим братом. Відео просто доводить до сліз. За словами жінки, Мія дуже чекала на зустріч з хлопчиком.