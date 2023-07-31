Вчора, 30 липня, Мірошниченки показали перші фото з названим сином. Дитині майже 2 роки. Дружина Мірошниченка Інна раніше розповідала, що хлопчик досі носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. Навіть існує вірогідність, що малюк не заговорить.
Вас також може зацікавити "Влетить їй від сина": в мережі обговорюють реакцію 14-річного сина Тіни Кароль на її танець
Перше знайомство подружжя Мірошниченків з названим сином
Дружина телеведучого зізналася, що в дитбудинок вони приїхали приблизно об 17:30. Перша зустріч з хлопчиком відбулася у присутності юриста, лікаря, працівника соцслужби та вихователя, які мали скласти акт про те, чи відбувся контакт між дорослими й дитиною.
Мірошниченки не змогли багато часу провести з малюком, оскільки була п'ятниця і робочий день у працівників вже закінчився. Однак цього часу їм було цілком достатньо, щоб зрозуміти, чи підходить їм дитина.
Відтак вже в понеділок зранку подружжя відвезло документи в соцслужбу, щоб написати заяву на усиновлення хлопчика.
Він був такий маленький – 70 см. Наляканий… Він хотів плакати, а ми намагалися відволікти. Вийти не можна, іграшок немає, сісти немає де. Всі дивляться. Бо всі ці люди мали скласти акт про те, чи відбувся контакт між нами й дитиною,
- розповіла Інна.
"Ми вийшли з дитбудинку, сіли в машину і написали моїй мамі: "Скажи дітям, що ми знайшли брата!", – додала багатодітна мама.
Що відомо про шлях всиновлення Мірошниченків: головне
- Шоумен розповідав, що задумувався про всиновлення ще в студентські роки, до цього була давно готова й його дружина. У березні 2022 року у Тімура всередині "тьохнуло" – він з дружиною вирішили всиновити дитину, навіть не обговорюючи питання.
- Близько пів року Тімур та Інна боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Згодом вони зіткнулися з проблемою – у всіх офіційних службах казали, що дітей немає.
- Однак вже в середині червня телеведучий поділився, що знайшов дитину на усиновлення. Пізніше з'ясувалося, що малюк живе у дитбудинку в Житомирі.
- Від хлопчика відмовилися ще в пологовому будинку, але лише через півтора року він отримав статус на усиновлення.
- 22 червня відбулося судове засідання, на якому Тімуру та Інні офіційно дозволили забрати дитину у свою сім'ю. Однак довелося почекати місяць, щоб це судове рішення набрало чинності. Відтак зіркова пара забрала малюка додому 22 липня.