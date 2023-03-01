Вона своїми губами цього не сказала, – Мірошниченко пояснив, де прокололася Лобода

Ведучий Тимур Мірошниченко висловився про Світлану Лободу, яка після нападу Росії перефарбувалася в синьо-жовтий. Він вважає, що скільки б та не випустила україномовних треків, їй не пробачать, аж поки не покається публічно.

У річницю вторгнення Росії ексгастролерка Світлана Лобода випустила кліп на пісню "По-українськи", в якому заплела коси та натягнула вишиванку. На її новий сплеск патріотизму відреагував Тимур Мірошниченко. На його думку, ні українські треки, ні костюми не спрацюють, допоки співачка не попросить вибачення.

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Тимур Мірошниченко розкритикував Лободу

Якби вона своїми губами проговорила: "Я перепрошую". Зробила б те саме, що, наприклад, Бадоєв, нормально покаялася. Але ж вона своїми губами цього не сказала досі. І вишиванка, і українська пісня – це теж інструмент, але поки ти своїми губами не скажеш це, люди цього не почують,

– емоційно прокоментував Тимур Мірошниченко.

Світлана Лобода у вишиванці / Фото з інстаграму співачки

Тут варто зауважити, що іменитий режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв ще у квітні публічно перепросив, що розмазував кордони між Україною та Росією і показував "дружбу народів". Він визнав, що поводився жахливо й безвідповідально, тоді як Лобода заливалася слізьми й донатила у фонди, зокрема Маші Єфросиніній.

Тимур Мірошниченко про фанатів Інстасамки

Крім того, Тимур Мірошниченко різко висловився про українців, які досі слухають Інстасамку. Він назвав їх "неосвіченими людьми" і запропонував видавати сірі паспорти, як прокремлівським росіянам в Естонії.

Мутиш таку дичину, танцюєш під Інстасамку – міняємо тобі паспорт. Віддавай паспорт українця з усіма його привілеями й походи поки з сірим – вибори пропусти, можливість безвізово їздити пропусти, усі блага пропусти. Можливо, це спонукне почитати історію, знайти причинно-наслідкові зв'язки, чому неможна Інстасамку слухати,

– заявив ведучий.