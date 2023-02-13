Скільки б шоу-біз не благав не слухати російську попсу, деякі українці все одно виводять її в топи музичних чартів. Якщо раніше всі в один голос пояснювали, що частина гонорарів від прослуховувань йде на податки, за які купуються ракети, що бомблять наші міста, то тепер фанати "музики поза політикою" самі донатять на війну.

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Усе завдяки "великодушній" Дар'ї Зотєєвій, відомій як Інстасамка. Їй стало шкода окупантів-однолітків, які приїхали в Україну вбивати, тож вона пожертвувала їм майже мільйон рублів. Це все, що заробила на треці "За деньги да".

Інстасамка задонатила окупантам 900 тисяч рублів

"У тіктоці та інстаграмі склався образ жадібної, зарозумілої, егоїстичної та відверто мерзенної дівчини. Так, це популярно, це тренди. Але зовсім не означає, що коли вимикається камера, я залишаюся такою ж. Зароблені кошти я регулярно перераховую до фондів допомоги тваринам та на лікування дітей", – вступила так звана співачка.

Як з'ясувалося, увесь цей пафосний спіч був для того, щоб оголосити, що 900 тисяч рублів від неї "полетіло" на повномасштабне вторгнення в Україну. У Росії це дозволено називати "спеціальною військовою операцією". Ба більше, Інстасамка так переживає за армію ґвалтівників і мародерів, що, схоже, скоро оспівуватиме їхні "подвиги" у своїх хітах.

Гонорар від пісні "За деньги да" я перевела на "СВО". Я не знаю, куди підуть ці кошти, чи дійдуть до адресата – гумдопомогу, бронежилети або як там це називається. Але там воює багато моїх ровесників, за яких сильно переживаю, чого не можу показати у своїй творчості. Але це поки,

– заявила Інстасамка.

Важливо! Станом на зараз трек Інстасамки "За деньги да", який спонсорує окупантів, на п'ятій сходинці українського Spotify та YouTube Music, тоді як на Apple Music він опустився на 13 позицію за прослуховуваннями.

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