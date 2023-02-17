В мережі кілька днів тому обговорювали новину про Інстасамку, справжнє ім'я якої Дар'я Зотєєва, яка нібито пожертвувала окупантам майже мільйон рублів з грошей, які заробила на треці "За деньги да". Згодом з'ясувалося, що це фейк.

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Тепер Інстасамку додали у базу "Миротворець". Все через те, що українці почали скаржитися на те, що Зотєєва – пропагандистка Росії.



Інстасамка потрапила до бази "Миротворець" / Скриншот з сайту

Що таке "Миротворець" Центр "Миротвторець" – це неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти нацбезпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Створена була у 2014 році у межах роботи волонтерської групи "Народний тил".

Цікаво, що в Росії на Інстасамку завели адміністративну справу за статтею 5.61 КоАП — "Приниження честі та гідності в непристойній формі". Заяву подав мешканець Тюмені одразу після концерту співачки.

Додамо, що попри відкриту агресію Росії багато української молоді продовжує слухати російську музику, яка фінансує бюджет країни-агресора. Так, трек Інстасамки "За деньги да", який спонсорує окупантів, досі перебуває на п'ятій сходинці українського Spotify та YouTube Music, тоді як на Apple Music він опустився на 28 позицію за прослуховуваннями.

До слова, раніше OSINT-спільнота Molfar дослідила популярні музичні стрімінгові сервіси в Україні за минулий рік, щоб порівняти як змінились музичні вподобання українців. Тож дізнавайтеся більше про те, яку музику українці слухали у 2022 році.