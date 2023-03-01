В годовщину вторжения России экс-гастролерша Светлана Лобода выпустила клип на песню "По-українськи", в котором заплела косы и натянула вышиванку. На ее новый всплеск патриотизма отреагировал Тимур Мирошниченко. По его мнению, ни украинские треки, ни костюмы не сработают, пока певица не попросит прощения.

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Тимур Мирошниченко раскритиковал Лободу

Если бы она своими губами проговорила: "Я извиняюсь". Сделала бы то же, что, например, Бадоев, нормально покаялась. Но она своими губами этого не сказала до сих пор. И вышиванка, и украинская песня – это тоже инструмент, но пока ты своими губами не скажешь это, люди этого не услышат,

– эмоционально прокомментировал Тимур Мирошниченко.

Светлана Лобода в вышиванке / Фото из инстаграма певицы

Здесь стоит заметить, что именитый режиссер и клипмейкер Алан Бадоев еще в апреле публично извинился, что размазывал границы между Украиной и Россией и показывал "дружбу народов". Он признал, что вел себя ужасно и безответственно, в то время как Лобода заливалась слезами и донатила в фонды, в частности Маши Ефросининой.

Тимур Мирошниченко о фанатах Инстасамки

Кроме того, Тимур Мирошниченко резко высказался об украинцах, которые до сих пор слушают Инстасамку. Он назвал их "невежественными людьми" и предложил выдавать серые паспорта, как прокремлевским россиянам в Эстонии.

Мутишь такую дичь, танцуешь под Инстасамку – меняем тебе паспорт. Отдавай паспорт украинца со всеми его привилегиями и походы пока с серым – выборы пропусти, возможность безвизово ездить пропусти, все блага пропусти. Возможно, это побуждает почитать историю, найти причинно-следственные связи, почему нельзя Инстасамку слушать,

– заявил ведущий.