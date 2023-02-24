Лобода присвятила цей трек кожному українцю, котрий бореться за свою свободу. А в кліпі співачка постала на фоні зруйнованих українських міст та показала незламність українського народу.
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Співачка зізнається, що з кожним днем все більше проникається темою стійкості українців.
Я захоплююся сміливістю, непохитністю, жагою до перемоги кожної людини в Україні. В свою чергу, я, як артист, постійно перебуваю у пошуку художніх образів, які б підкреслювали глибинну історію українців, втілювали дух свободи,
– сказала Світлана Лобода.
Артистка додала, що героїня її кліпу – сильна, мужня і навіть вперта, вона обов’язково досягне свого і її не перемогти.
Для співачки та інших учасників відео підібрали костюми з елементами національних українських мотивів, частина яких була запозичена з українських музеїв.
Кліп Світлани Лободи на пісню "По-українськи": дивитися онлайн
Як відреагували шанувальники
Більшість фанів Світлани Лободи підтримали співачку і висловили захоплення новою піснею. Багатьох коментаторів хіт довів до сліз:
- "Дякуємо, що не зрадили нас і залишились з Україною і правдою".
- "Цей рік буде переможним".
- "Ми непереможна нація!!! За нами всі і все. Нас не подолати, Україна понад усе".
- "Звучить круто".
Проте під постом артистки з’явилися також коментарі від росіян, які явно незадоволені тим, що Лобода заспівала українською мовою:
- "Раніше що не пісня, то хіт. А зараз ці пісні тільки для української аудиторії, вони не чіпляють, вони нецікаві. Співала б нормально, рано чи пізно все закінчиться, і що далі?"
- "Україна без допомоги Америки та Європи вже давно впала б!"
- "99.9% хітів російською співала, а тепер згадала рідну мову".
- "На дикунів скидаються більше".
- "Смішно".
- "Скотилася".
Додамо, що попередня пісня Лободи теж була українською мовою "Два незнайомця". Проте з нею співачка втрапила у незручне становище, адже написала назву з помилкою. Мовознавець Олександр Аврааменко підколов співачку, після цього зірка виправила її.
Що відомо про позицію Світлани Лободи щодо війни
- На п'ятий день війни вона заливалася слізьми, зверталася до "людей, які вершать долі", просила "закінчити все це пекло", і лише за місяць вперше визнала Росію винною у вторгненні в Україну.
- У шоу-бізі кажуть, що всі ці тижні гастролерка зважувала, що втратить, підтримавши Україну, але сама вона запевняє, що не сміла йти проти Кремля, бо виїжджала з країни-агресорки.
- У червні Світлана Лобода навіть приїжджала у зруйнований Ірпінь, де виросла, адже пообіцяла половину своїх гонорарів віддавати на відбудову дитсадка.
- За ці десять місяців вона відкрила центр психологічної допомоги, задонатила найбільшу суму у фонд Маші Єфросиніної, випустила два україномовні треки – "Молитва", "Два незнайомці" – та проїхала з благодійним туром на підтримку України.
- Ледь не на кожному своєму концерті Лобода огортається синьо-жовтим прапором, щоправда, за 8 років роботи в Росії так і не перепросила. Крім того, заявила, що не повернеться туди до зміни режиму.