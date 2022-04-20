Алан Бадоєв разом із другом і колегою Максом Барських тривалий час працював у Росії. Бадоєв знімав кліпи для українських, так і для російських артистів, чим показував, що між нашою та російською культурами нібито немає меж. Зараз чоловік шкодує про це.

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Алан Бадоєв про роботу в Росії

Першу добу війни режисер не усвідомлював, що справді почалась повномасштабна атака Росії. У 2014 році країна-агресорка вдерлася у його рідний Донецьк, а тепер прийшла в другий дім. Серед друзів, які приїхали до Алана вранці 24 лютого, був Макс Барських. Артист, який довгий час гастролював та отримував нагороди в Росії, тепер жорстко засудив війну та встав на захист рідної землі. Обидва чоловіки відрізали всі контакти з країною-терористкою.

Мабуть, я один з тих, які робили все, щоб розмазати кордони між Україною та Росією. Це було несвідомо, я з Донецька… За цей місяць я багато обміркував. Розумію, що і я, і Максим нашою творчістю розмазували кордони між країнами. Я, напевно, один з тих, хто максимально демонстрував "дружбу народів", допомагав створювати спільну "творчу подушку". І тепер я розумію, наскільки це жахливо, безвідповідально,

– сказав Алан.

Також Бадоєв наголосив, що тепер треба створювати невидиму стіну між української та російською культурами. Він не спілкується зі знайомими з Росії, оскільки вони не засудили війну, а просто пропонували йому переїхати до Москви.

Для чоловіка також важливо повернути дітям казку. Діти сучасної України бачать багато смертей і режисер прагне повернути їм віру в диво, яка була в нього в дитинстві.