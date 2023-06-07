Дітей немає, – Тімур та Інна Мірошниченко офіційно можуть всиновити дитину, але є проблема
Джерело:Інна Мірошниченко
Тімур та Інна Мірошниченки здобули можливість та дозвіл усиновити дитину. Та одразу ж зіткнулися з проблемою – у всіх офіційних службах кажуть, що дітей немає.
Близько пів року Тімур та Інна Мірошниченки боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Нарешті дружина телеведучого повідомила, що вони отримали цей статус на офіційному рівні.
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Тимур та Інна Мірошниченки зіткнулись з проблемою
На цьому складнощі щодо усиновлення дитини не завершилися. Як розповіла Інна Мірошниченко, за даними обласних служб – дітей начебто немає.
Як ми й очікували – "дітей немає". У нашій службі ми в черзі навіть не в першій десятці. Я обдзвонила всі обласні служби України. Всюди, де взяли слухавку, відповідь одна – "дітей немає".
Інна Мірошниченко звернулась до волонтерів у дитячих лікарях, дитбудинках чи просто тих, хто знає дитину, яка потребує сім'ї.
"Нам дозволено усиновити дитину віком до 4 років. Важливо! У дитини має бути статус для усиновлення. Опіка не підходить (у нас немає права бути опікунами, лише усиновлення). Ми дуже хочемо у ці часи подарувати щасливе життя і любов щонайменше ще одній дитині", – додала зіркова дружина.
Інна Мірошниченко про всиновлення / Фото з інстаграм-сторіз
Яким був шлях Тімура й Інни до всиновлення
- Шоумен розповідав, що задумувався про всиновлення ще в студентські роки, до цього була давно готова й його дружина. У березні 2022 року у Тімура всередині "тьохнуло" – він з дружиною вирішили всиновити дитину, навіть не обговорюючи питання.
- У червні Мірошниченко розповів про це бажання публіці, а вже у січні цього року повідомив, що він з дружиною розпочали процедуру до всиновлення. Ці процеси має пройти кожна сім'я ще перед зустріччю з дитиною.
- Процедура тривала не без складнощів. Особливо Тімур скаржився на психологічні курси, які не можна було пропускати.