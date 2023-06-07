Около полугода Тимур и Инна Мирошниченко боролись за возможность стать кандидатами в усыновители. Наконец, жена телеведущего сообщила, что они получили этот статус на официальном уровне.

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Тимур и Инна Мирошниченко столкнулись с проблемой

На этом сложности по усыновлению ребенка не завершились. Как рассказала Инна Мирошниченко, по данным областных служб – детей якобы нет.

Как мы и ожидали – "детей нет". В нашей службе мы в очереди даже не в первой десятке. Я обзвонила все областные службы Украины. Везде, где взяли трубку, ответ один – "детей нет".

Инна Мирошниченко обратилась к волонтерам в детских врачах, детдомах или просто тех, кто знает ребенка, нуждающегося в семье.

"Нам позволено усыновить ребенка в возрасте до 4 лет. Важно! У ребенка должен быть статус для усыновления. Опека не подходит (у нас нет права быть опекунами, только усыновление). Мы очень хотим в эти времена подарить счастливую жизнь и любовь по меньшей мере еще одному ребенку", – добавила звездная жена.



Инна Мирошниченко об усыновлении / Фото с инстаграм-сториз

Каков был путь Тимура и Инны к усыновлению