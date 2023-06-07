Около полугода Тимур и Инна Мирошниченко боролись за возможность стать кандидатами в усыновители. Наконец, жена телеведущего сообщила, что они получили этот статус на официальном уровне.
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Тимур и Инна Мирошниченко столкнулись с проблемой
На этом сложности по усыновлению ребенка не завершились. Как рассказала Инна Мирошниченко, по данным областных служб – детей якобы нет.
Как мы и ожидали – "детей нет". В нашей службе мы в очереди даже не в первой десятке. Я обзвонила все областные службы Украины. Везде, где взяли трубку, ответ один – "детей нет".
Инна Мирошниченко обратилась к волонтерам в детских врачах, детдомах или просто тех, кто знает ребенка, нуждающегося в семье.
"Нам позволено усыновить ребенка в возрасте до 4 лет. Важно! У ребенка должен быть статус для усыновления. Опека не подходит (у нас нет права быть опекунами, только усыновление). Мы очень хотим в эти времена подарить счастливую жизнь и любовь по меньшей мере еще одному ребенку", – добавила звездная жена.
Инна Мирошниченко об усыновлении / Фото с инстаграм-сториз
Каков был путь Тимура и Инны к усыновлению
- Шоумен рассказывал, что задумывался об усыновлении еще в студенческие годы, к этому была давно готова и его жена. В марте 2022 года у Тимура внутри "технуло" – он с женой решили усыновить ребенка, даже не обсуждая вопрос.
- В июне Мирошниченко рассказал об этом желании публике, а уже в январе этого года сообщил, что он с женой начали процедуру к усыновлению. Эти процессы должна пройти каждая семья еще до встречи с ребенком.
- Процедура длилась не без сложностей. Особенно Тимур жаловался на психологические курсы, которые нельзя было пропускать.