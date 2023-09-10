Психіка дуже розхитана, – Інна Мірошниченко розповіла про труднощі у вихованні названого сина
Джерело:Інна Мірошниченко
Зіркове подружжя Мірошниченків нещодавно всиновило дитину. Тепер вони активно розповідають про малюка та труднощі, які виникають на їхньому шляху.
Лише нещодавно Марсель захворів. Згодом Інна на деякий час зникла з соцмереж і тепер поділилася відверти дописом про виховання малюка з дитбудинку. За її словами, це дуже складно, проте їхня сім'я була до цього готова.
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Інна Мірошниченко розповіла про труднощі у вихованні Марселя
Загалом жінка зазначила, що поки не пройшло достатньо часу для того, щоб Марсель почав довіряти їй та Тімуру. Також вона розповіла про істерики в хлопчика, які неможливо зупинити через психічний стан дитини.
Психіка у Марселя ще дуже розхитана, і будь-що може спровокувати істерику, зупинити яку неможливо. Лише чекати годину-дві, поки не засне від знесилення. Чекати та намагатися вберегти його від сильних травм під час аутоагресії,
– відверто розповіла Інна.
Юристка також пояснила, що має багато хатніх та робочих справ, які потрібно виконувати. Вона додала: "Здебільшого я одна. Чоловік багато працює, психологи не радять залишати з бабусями (та і їхню психіку теж слід берегти), а ще є старші діти зі своїми потребами й бажаннями, зокрема бажанням бути з мамою".
Водночас жінка зазначила, що через рік вони планують всиновити ще одну дитину: "Коли нудить від втоми чи всю трусить, я питаю себе: "Ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?". Поки моя відповідь: "Так, я впораюсь". Але це важко. Це виклик".
Як Мірошниченки всиновили дитину: головне
- У середині червня телеведучий розповів, що знайшов дитину на всиновлення. Разом з коханою Тімур зібрав всі документи та чекав на рішення суду, щоб забрати сина додому.
- Хлопчик мешкав у дитбудинку в Житомирі. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.
- Подружжя забрало Марселя до себе в сім'ю 22 липня. Вони розповіли, що ще під час першої зустрічі відчули, що хлопчик їм підходить.
- Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, малюк має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що він не заговорить.
- Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.