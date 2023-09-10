Дмитро став ведучим нової телевізійної програми "У колі друзів". Це шоу буде розповідати про тварин.

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Дмитро Шепелєв знімається у російському шоу

Відомо, що прем'єра телепрограми відбулася вчора, 9 вересня. З анонсу нового випуску стало відомо що ведучий відправився в Маріуполь.

Готуючись до передачі, я переглянув велику кількість матеріалів, присвячених тваринам, дізнався, що поряд є дуже великий і важливий притулок, де зібрані домашні тварини, насамперед собаки, які залишилися без господарів через військові дії,

– заявив Шепелєв.



Дмитро Шепелєв приїхав у Маріуполь знімати випуск для шоу / Скриншот з відео

"У колі друзів": анонс російського шоу