Тож зіркові батьки вирішили здати аналіз крові. Результати виявились невтішними, тому вони поїхали в лікарню на обстеження.

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Названий син Мірошниченків захворів

Як виявилось, в хлопчика пневмонія. Марсель дуже боїться лікарів, тому Інна попросила полікувати сина вдома. Їм дозволили робити це лише 3 дні, якщо це буде безрезультатно, то доведеться лягати в лікарню.

Пневмонія. Від госпіталізації я відмовилася, бо він починає задихатися від одного виду лікарів. Як зараз ставити йому крапельниці. Він не буде лежати 100%. Попросила кілька днів на домашнє лікування. Дали три. Якщо за три не стане краще, то без варіантів,

– розповіла Інна.

Вона додала: "Я навіть не знала, що пневмонія може прийти так тихо. Температури не було. Почав кашляти й все".



Названий син Мірошниченків захворів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Попри те, що Марсель не любить робити різні процедури, все одно зіркові батьки намагаються його лікувати різними способами. Зокрема, роблять інгаляції.



Названий син Мірошниченків робить інгаляції / Скриншот з інстаграм-сторіс

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