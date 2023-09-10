Лише нещодавно Марсель захворів. Згодом Інна на деякий час зникла з соцмереж і тепер поділилася відверти дописом про виховання малюка з дитбудинку. За її словами, це дуже складно, проте їхня сім'я була до цього готова.

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Інна Мірошниченко розповіла про труднощі у вихованні Марселя

Загалом жінка зазначила, що поки не пройшло достатньо часу для того, щоб Марсель почав довіряти їй та Тімуру. Також вона розповіла про істерики в хлопчика, які неможливо зупинити через психічний стан дитини.

Психіка у Марселя ще дуже розхитана, і будь-що може спровокувати істерику, зупинити яку неможливо. Лише чекати годину-дві, поки не засне від знесилення. Чекати та намагатися вберегти його від сильних травм під час аутоагресії,

– відверто розповіла Інна.

Юристка також пояснила, що має багато хатніх та робочих справ, які потрібно виконувати. Вона додала: "Здебільшого я одна. Чоловік багато працює, психологи не радять залишати з бабусями (та і їхню психіку теж слід берегти), а ще є старші діти зі своїми потребами й бажаннями, зокрема бажанням бути з мамою".

Водночас жінка зазначила, що через рік вони планують всиновити ще одну дитину: "Коли нудить від втоми чи всю трусить, я питаю себе: "Ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?". Поки моя відповідь: "Так, я впораюсь". Але це важко. Це виклик".

Як Мірошниченки всиновили дитину: головне

У середині червня телеведучий розповів, що знайшов дитину на всиновлення. Разом з коханою Тімур зібрав всі документи та чекав на рішення суду, щоб забрати сина додому.

Хлопчик мешкав у дитбудинку в Житомирі. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.

Подружжя забрало Марселя до себе в сім'ю 22 липня. Вони розповіли, що ще під час першої зустрічі відчули, що хлопчик їм підходить.

Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, малюк має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що він не заговорить.

Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.

Зазначимо, зіркова пара також має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка.