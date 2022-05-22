"Ти мене покинула": ексдружина Потапа розповіла, чому посварилася з 13-річним сином

З будинку під Києвом Ірина Горова виїхала 27 лютого. З нею поїхали батьки й син Андрій. Два місяці вони жили за кордоном, а днями продюсерка повернулася в Україну. Саме це й стало причиною її сварки з нащадком від Потапа.

На відміну від Потапа, Ірина Горова не виїхала в Іспанію за кілька днів до наступу Росії, тікати з-під Києва їй довелося вже під вибухи. Два місяці вона з сім'єю скиталася Європою, а в травні нарешті повернулася в Україну. Дітей – доньку Настю та сина Андрія – продюсерка залишила за кордоном, що дуже образило 13-річного хлопчика.

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Чому ексдружина Потапа посварилася з сином

Він дуже хоче (повернутися додому – ред.). Жодного дня в Андрія не було ні депресії, ні страху, хоча він все бачив. І коли він дізнався, що я їду до Києва, він казав: "Як ти могла? Ти мене покинула",

– пригадала Ірина Горова.

Попри це зіркова матуся не планує з кінцями перевозити сина до Києва. Вона хоче привезти його у червні, аби він на власні очі побачив, у що Росія перетворила його Батьківщину. Наразі Горова підшукує для Андрія європейську школу.

"Андрій зараз займається у школі, в якій навчався в Україні. Ми взяли репетиторів з англійської та математики. Зараз шукаємо якусь літню школу і будемо бачити, що робити далі. Швидше за все, це буде європейська школа. Думаю, там буде краще, бо зараз у шкіл в Україні не дуже гарна ситуація та вивчення предметів погане", – коментує колишня дружина Потапа.

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Однак сина вона розуміє, адже усі два місяці сама страшенно сумувала за домом.

"Чому всі хочуть повернутися? Тому що ми розуміємо, що ми там чужі, нікому не потрібні. Як на мене, сервіс в Україні кращий – починаючи з манікюру, закінчуючи ресторанами, магазинами. Дуже брудні міста, дуже! Навіть зараз я їхала, і країна у війні чистіша, ніж країни, у нормальному становищі", – поділилася Ірина Горова.

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