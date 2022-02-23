Через складну політичну ситуацію авіакомпанії скасовують рейси в Україну. Тому, повернення з подорожей може спричиняти труднощі для українців. Але багато хто не скасовує мандрівки, а реалізовує плани. Так сталося і в сім'ї Насті Каменських.

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Настя Каменських з сім'єю в Іспанії

В інстаграм-сторіс артистка активно поширює фото з Мадрида. NK часто мандрує з чоловіком Потапом і своєю мамою Лідією, а цього разу разом із ними у відпустку полетіла свекруха знаменитості – Лідія.

Артисти та їхні матусі влаштували вікенд у сонячній Іспанії, там насолодилися смачною кухнею та сфотографувалися в атмосферному закладі.

Настя Каменських з найріднішими в Іспанії / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Весняний образ NK

Оскільки в Іспанії тепло у сонячно, то Каменських похизувалася там стильним весняним образом. Вона постала перед камерою у чорному спортивному костюмі, поверх якого одягнула чорну куртку з сірими вставками. Кучеряве волосся зібрала у недбалий пучок, а на обличчя не наносила косметику.

Давно я чекала та планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого,

– написала NK під фото.



Настя Каменських на прогулянці в Мадриді / Фото з інстаграму NK