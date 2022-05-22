В отличие от Потапа, Ирина Горовая не уехала в Испанию за несколько дней до наступления России, бежать из-под Киева ей пришлось уже под взрывы. Два месяца она с семьей скиталась по Европе, а в мае наконец-то вернулась в Украину. Детей – дочь Настю и сына Андрея – продюсерша оставила за границей, что очень обидело 13-летнего мальчика.

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Почему экс-жена Потапа поссорилась с сыном

Он очень хочет (вернуться домой – ред.). Ни дня у Андрея не было ни депрессии, ни страха, хотя он все видел. И когда он узнал, что я еду в Киев, он говорил: "Как ты могла? Ты меня бросила",

– вспомнила Ирина Горовая.

Несмотря на это, звездная мамочка не планирует с концами перевозить сына в Киев. Она хочет привезти его в июне, чтобы он своими глазами увидел, во что Россия превратила его Родину. Сейчас Горовая подыскивает для Андрея европейскую школу.

"Андрей сейчас занимается в школе, в которой учился в Украине. Мы взяли репетиторов по английскому и математике. Сейчас ищем какую-то летнюю школу и будем видеть, что делать дальше. Скорее всего, это будет европейская школа. Думаю, там будет лучше, потому что сейчас у школ в Украине не очень хорошая ситуация и изучение предметов плохое", – комментирует бывшая супруга Потапа.

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Однако сына она понимает, ведь все два месяца сама ужасно скучала по дому.

"Почему все хотят вернуться? Потому что мы понимаем, что мы там чужие, никому не нужны. По-моему, сервис в Украине лучше – начиная с маникюра, заканчивая ресторанами, магазинами. Очень грязные города, очень! Даже сейчас я ехала, и страна в войне чище, чем страны, в нормальном положении", – поделилась Ирина Горовая.

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