На час війни чимало людей залишилось без стабільного заробітку, серед яких і українські артисти. Продюсерка Ірина Горова розповіла, за що працюють музиканти.

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Як заробляють артисти під час війни

Засновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment зізналась, що благодійні концерти організовують не власне зірки, а благодійні фонди, і всі кошти прямують безпосередньо до них. Тому співаки нічого не отримують завдяки концертам.

Артисти, які зараз їздять на концерти, не отримують нічого. Вони самі по собі не збирають гроші. Збирають гроші фонди, що організовують ці заходи. Вони сплачують артистам переїзд, проживання, райдер. Артист приїжджає та проводить виступ без гонорару. Заробітку немає. Зовсім,

– зізналась Ірина Горова.

Продюсерка додала, що в теперішньому становищі знаменитості працюють за ідею. Їм важливо розповідати світові про війну в Україні, щоб про нас пам'ятали й допомогли завершити війну.

"Багато людей зараз працюють за їжу, за ідею, за відновлення, за надію на те, що це все закінчиться. Основна ідея цих заходів – це збирання грошей та підняття питання війни в Україні по всьому світу. Артисти, креативні люди, які роблять якісь проєкти, люди, які приїжджають на конференції, які спілкуються... всі розповідають, що відбувається в Україні. Тому що якби ми мовчали та не їздили, то нас би швидко забули", – поділилась Горова.

Інтерв'ю Ірини Горової: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, шоумен Юрій Горбунов також зізнавався, що не має заробітку. Він проводить заходи для українців, а також волонтерить. Телеведучий розповідав, що "з кожним разом важче діставати гроші" на певні потреби.

Ірина додала, що кожен сьогодні воює на своєму фронті – програмісти пишуть коди, артисти співають на благодійних концертах.

Також продюсерка анонсувала новий альбом від Наді Дорофєєвої – цього разу співачка презентує платівку з україномовними треками.