Перед 10-річчям гурту: The Hardkiss презентували новий альбом "Жива і не залізна"

Відомий український гурт The Hardkiss випустив четвертий студійний альбом"Жива і не залізна". Вони представлятимуть платівку на різноманітних фестивалях влітку, а восени поїдуть в тур.

Четверту платівку The Hardkiss записували на власній студії. Музиканти працювали над альбомом близько двох років.

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The Hardkiss випустили альбом "Жива і не залізна"

Музиканти зауважили, що в день релізу не хотіли б виділяти з альбому певні пісні, які стали для них фаворитами.

В день релізу ми сидимо та спостерігаємо за реакцією слухача. Нам дуже цікаво, хто ж переможе в цьому "конкурсі" кращих пісень альбому,

– зазначила фронтвумен гурту Юлія Саніна.

До платівки увійшло 6 треків, що вже знайомі шанувальникам гурту, та ще 4 нових. Загалом в альбомі 10 пісень:

"Жива";

"Гора";

"7 вітрів";

"Жоржина";

"Сестра";

"Дівчина";

"Кобра (feat. Monatik)";

"Все було так";

"Косатка";

"Обійми".

В платівці "Жива і не залізна" присутнє різноманіття стилів. Тут є поп, рок, електроніка. Найбільш незвичне звучання можна почути в пісні "Жоржина", де можна вловити джангл.

"Концепція нашого нового альбому – Життя. Це не "космічна ластівка", а жива пташка у своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї – ту, що жива та гостро відчуває. Багато людей говорить, що за цей рік я особливо розкрилася. Багато хто побачили мене з іншого боку – ту, яка за сценою. Тому й з'явився образ яскравої живої пташки, яка тепер готова розправити крила та полетіти. Вона жива та справжня, і така ж яскрава та цікава", – додала співачка.

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