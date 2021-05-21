Четверту платівку The Hardkiss записували на власній студії. Музиканти працювали над альбомом близько двох років.
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The Hardkiss випустили альбом "Жива і не залізна"
Музиканти зауважили, що в день релізу не хотіли б виділяти з альбому певні пісні, які стали для них фаворитами.
В день релізу ми сидимо та спостерігаємо за реакцією слухача. Нам дуже цікаво, хто ж переможе в цьому "конкурсі" кращих пісень альбому,
– зазначила фронтвумен гурту Юлія Саніна.
До платівки увійшло 6 треків, що вже знайомі шанувальникам гурту, та ще 4 нових. Загалом в альбомі 10 пісень:
- "Жива";
- "Гора";
- "7 вітрів";
- "Жоржина";
- "Сестра";
- "Дівчина";
- "Кобра (feat. Monatik)";
- "Все було так";
- "Косатка";
- "Обійми".
В платівці "Жива і не залізна" присутнє різноманіття стилів. Тут є поп, рок, електроніка. Найбільш незвичне звучання можна почути в пісні "Жоржина", де можна вловити джангл.
"Концепція нашого нового альбому – Життя. Це не "космічна ластівка", а жива пташка у своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї – ту, що жива та гостро відчуває. Багато людей говорить, що за цей рік я особливо розкрилася. Багато хто побачили мене з іншого боку – ту, яка за сценою. Тому й з'явився образ яскравої живої пташки, яка тепер готова розправити крила та полетіти. Вона жива та справжня, і така ж яскрава та цікава", – додала співачка.
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