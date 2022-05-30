У тебе свій фронт, у мене – свій, – Тіна Кароль розповіла, чому її 64-річний тато вступив до ТрО
Нещодавно співачка Тіна Кароль повідомила, що її батько Григорій Ліберман вступив до лав територіальної оборони. Чоловік дуже добре розбирається у військовій справі, тому вирішив допомагати молодим захисникам України.
Про це виконавиця розповіла в ефірі телемарафону. Поки Кароль воює на культурному фронті, її тато відправився на власний фронт.
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Чому батько Тіни Кароль вступив до ТрО
Григорію Ліберману 64 роки, що не є призовним віком. Чоловік має змогу виїхати за кордон, однак не зробив цього. Натомість він долучився до українських захисників на фронті.
Тато просив про нього багато не казати. Вони з мамою залишилися. Він сказав: "У тебе, донько, є свій фронт, а в мене свій. Я дуже добре розбираюся у військовій справі, я буду допомагати молодим хлопцям",
– поділилася Кароль.
У березні артистка розповідала, що її батьки втекли з Києва, однак виїжджати з України відмовилися. Вони бігли так само як колись від нацистів втікала бабуся Тіни. Жінка була єврейкою.
Українські зірки в ТрО та ЗСУ
- Співак Олександр Положинський днями відсвяткував 50-річчя. Ювілей зустрів у війську, адже є солдатом ЗСУ, стрільцем 47-го окремого батальйону.
- 26-річний кіноактор Максим Девізоров воює в гарячій точці на Донеччині. Юнак повернувся з фронту до Дніпра, щоб одружитися з колегою Світланою.
- Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з перших днів війни став на захист Києва. Нещодавно стало відомо, що артист відправився воювати на Схід.
- Актор Андрій Федінчик служить в ЗСУ. Його дружина Наталка Денисенко каже, що війна назавжди змінила їхні стосунки. Тепер для жінки головне лише одне – щоб коханий був живим.
- Музиканти гурту "Антитіла" ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ступили до лав територіальної оборони. Коли почалась війна, артисти стояли на захисті столиці, виконували бойові завдання на Київщині – надавали першу медичну допомогу пораненим та евакуювали людей. Тепер колектив служить на Харківщині.