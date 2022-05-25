Українська співачка Тіна Кароль дала інтерв'ю французькому виданню, де вперше зізналась, що її батько – у теробороні. Григорію Ліберману – 64 роки.

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Тіна Кароль про рідних в Україні

Виконавиця поділилась, що поки вона воює на інформаційному фронті та їздить світом, чимало її близьких та рідних залишились в Україні.

Там живе моя родина та весь мій художній колектив. Вони чекають на мене. Звісно, ​​я не знаю, коли я зможу їх відвідати. Як вони почуваються? Гнів і страх. Але вони якось продовжують жити. Мій батько міг виїхати з країни, коли йому було 64 років, але хоче залишитися захищати Україну. Вступив до добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Нелегко було це прийняти…

– зізналась Тіна Кароль.

Нагадаємо, ще в березні Тіна розповідала, що її батьки залишились в Україні. Але вони були змушені тікати з Києва через те, що тоді його атакували російські війська. "Бігли з Києва, як колись від нацистів втікала моя бабуся єврейка. Тато плакав, казав: "Моя мама так втікала"", – зізнавалась зірка.



Архівне фото батьків Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Артистка розповіла, що війна дуже змінила її особисто та змінила її життя. Тепер вона не просто знаменитість.

"Я вже не просто співачка, завдяки музиці я зрозуміла, що маю зброю. Я багато подорожую, без фіксованої адреси. Я їду, щоб розповісти про війну, що лютує, тому що люди повинні розуміти, що це стосується не лише нашої країни, а й усієї Європи та її майбутнього. М'яка сила приходить через культуру, яка говорить, хто ми є. Я зрозумів, що можу нести голос за Україну", – поділилась Тіна.

Кароль додала, що має свій меседж для усіх: "Ми просто хочемо жити вільно. Війна, така дурна річ, яку Росія викопала з минулого. Цей конфлікт почався через те, що хтось не міг терпіти, що Україна має свою ідентичність. Росія й Україна просто не одна і та сама країна".