Те саме, що попросити Залужного виступити з концертом: чи піде Андрій Данилко служити в ЗСУ

Співак Андрій Данилко під час війни не виїжджав з Києва. Однак до тероборони чи ЗСУ не приєднався. Данилко каже, що військовою справою мають займатися професіонали.

Чимало артистів вже змінили музичні інструменти на зброю і прямо зараз перебувають на лінії фронту. Однак Данилко не поспішає брати зброю в руки.

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Чи піде Андрій Данилко воювати

Чоловік зазначив, що в нього немає фізичної підготовки, яка потрібна, щоб чітко виконувати завдання на війні: "Це мають робити професіонали".

Данилко вважає, що він в армії це те саме, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на сцені з концертом.

"Це те саме, що сказати: "Залужний, давайте ми наклеїмо ваш плакат на Палаці "Україна" і скажемо: "Співає і розповідає Залужний",

– сказав Данилко.

Артист підкреслив, що військовою справою мають займатися професіонали. Він навів приклад російської армії, де воюють ті, хто нічого не вміють, вперше в житті бачать автомат. В результаті є дуже багато втрат. Однак, якщо не буде іншого виходу, то Данилко піде служити.

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