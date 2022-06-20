Не тільки чоловіки українських артисток і співачок боронять Україну на фронті. Батько Злати Огнєвіч також вирушив до Харкова – він лікує поранених військових.
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Злата Огнєвіч розповіла про тата в Харкові
67-річний батько виконавиці за фахом є військовим хірургом. Свого часу він очолював Центр первинної медико-санітарної допомоги Судакської міської ради. На початку квітня він поїхав до Харкова, на який досі хочуть здійснити напад росіяни.
Він вирішив поїхати допомагати, я навіть його не відмовляла, я вважаю, це його обов'язок, як чоловіка перед країною. Не він один ризикує своїм життям і здоров'ям. Я за нього дуже хвилююсь, але налаштувала себе, що буде так, як буде. Я ним дуже пишаюся,
– зізналась Злата Огнєвіч.
Зірка додала, що кожного разу радіє можливості порозмовляти з батьком: "Ми з ним зідзвонюємося щодня. І це той випадок, коли я завжди беру слухавку від тата. Він дуже радіє тому, що ми робимо, що ми збираємо на необхідне обладнання".
Злата Огнєвіч з батьком / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч
Зауважимо, батько Тіни Кароль також боронить Україну. Він вступив до територіальної оборони, хоч зірковій доньці було нелегко прийняти це рішення. Григорію Ліберману – 64 роки, тому він міг виїхати з країни, але вирішив залишитися та допомагати військовим.
"Тато просив про нього багато не казати. Вони з мамою залишилися. Він сказав: "У тебе, донько, є свій фронт, а в мене свій. Я дуже добре розбираюся у військовій справі, я буду допомагати молодим хлопцям", – розповідала артистка.