У вівторок, 21 червня, гурт "Антитіла" відзначає одразу 2 свята. Тарасу Тополі виповнилося 35, а самому колективу – 14 років.

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Тарас Тополя святкує день народження в ЗСУ

Лідер гурту розповів, як він зустрів 35 рік життя. Він зізнався, що переживає змішані відчуття у цей день, який водночас є 117 днем війни.

Ще один рік прожито. Вперше зустрічаємо День народження на передовій під шкварчання рацій (як добре що вони є). По позиціях працює російський танк, міномети. На щастя, за ніч жодного пораненого і вбитого. Проте, атмосферка ще та,

– зізнався Тарас Тополя.

Музикант заздалегідь подякував усім за привітання та кошти, які надсилають для його батальйону. Він додав, що й сам має сюрприз – особисті сувеніри, які віддасть тим, хто задонатить на підтримку ЗСУ. Реквізити він додав у дописі.

"Ексклюзивний ексклюзив! Мої особисті рукавиці. З першого дня війни зі мною. Балістичні окуляри. Шолом. Мій попередній, японський. Старенький, але сидів прекрасно. Тепер у нас американські шоломи на головах, тож цей віддаю як сувенір. Штик-ніж. Також зі мною з перших днів", – поділився артист.

Колектив "Антитіла" також присвятив допис своєму фронтмену: "Крутий татко, коханий чоловік, достойний син, надійний друг та приклад для мільйонів молодих людей. Тарасе! Твоя принциповість, наполегливість та віра у свою справу заражає усіх навколо. А талант – торкає серця людей по усьому світу".

Бажаємо тобі тримати цей марафон ще багато-багато років. Сил та наснаги! Здоров'я! І щоб рідні якнайшвидше були поруч. Любимо тебе, поважаємо та завжди поруч. Не так планували ми зустрічати твій ювілей, але які часи таке і свято. Гучно святкуватимемо разом з Перемогою. Обіймаємо!

– написали музиканти.



Сувеніри Тополі, які він подарує за донат / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Гурту "Антитіла" – 14 років

Колектив опублікував відео з пам'ятними моментами та опублікував зворушливий допис.

Топимо за своє! Робимо своє! З року в рік 21 червня в команди "Антитіл" подвійне свято. Сьогодні, як ніколи, перед нами стоїть багато викликів. Попри складнощі та різні життєві ситуації, ми залишаємося чесними перед собою та перед нашими прихильниками,

– поділились учасники гурту.

"Наша музика про людей та для людей і буде такою завжди. Дякуємо усім друзям, колегам, прихильниками, які роками з нами. Далі – більше! Знаємо, що переможемо! Напишемо ще багато українських пісень, зіграємо ще багато гарних концертів для українців у всьому світі!".

"Антитілам" – 14 років: дивіться відео