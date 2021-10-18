Популярна українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) близько пів року приховує бойфренда, з яким зустрічається. Та зірка не планує найближчим часом показувати його прихильникам.

Читайте також Кортні Кардашян заручилась з Тревісом Баркером: неймовірні фото

TAYANNA про особисте життя

Артистка зізналась, що не готова знайомити публіку з коханим. До того ж їхні стосунки не перейшли на серйозний рівень.

Поки що не живемо ми разом. Це такий мій скарб, який мені не хочеться поки нікому показувати. Напевно тоді, коли я вийду заміж, то я зможу його показати,

– розповіла зірка.

TAYANNA також поділилась, чи спілкується з колишнім чоловіком Єгором Глєбовим.

"Я не цікавлюся життям колишнього. Бо в мене є багато дуже роботи, я закохалася, у мене є коханий чоловік, у мене немає часу слідкувати за шоу-бізнесом", – наголосила виконавиця.

Стосунки TAYANNA з бойфрендом

Про нові стосунки знаменитість вперше розповіла у червні. Тоді вона зізналась, що познайомилась з Олександром через інтернет. На початку їхніх стосунків пара відправилась у романтичну подорож на Балі.

TAYANNA через кілька місяців показала перше фото з коханим. Але на ньому не було видно обличчя чоловіка.

Нещодавно співачка натякнула на непрості стосунки з бойфрендом. Вона наголосила, що закохана, але додала, що не відчуває стабільності. Також зірка зауважила, що Олександр нібито не приймає її сина від попередніх стосунків Даніеля.



TAYANNA з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз