В пятницу, 15 октября, TAYANNA выступила на сцене конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Это первое светское мероприятие, на которое она пришла с любимым Александром. Мужчина поддерживал звездную девушку в зале.
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Очевидно, певица рассчитывала, что за кулисами они не попадут под прицел журналистов и фотографов. Однако случилось не так, как ожидалось. Влюбленных подловили, когда те держались за руки. Как только пара заметила камеры, сразу же удалилась и скрылась из виду. От комментариев TAYANNA отказалась.
Заметим, в августе артистка уже публиковала фото с бойфрендом – высоким русым мужчиной с длинными волосами и бородой. Поэтому сомнений, что на "Мисс Украина Вселенная" с ней был тот самый Александр, не осталось.
Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео
Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео
Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео
Отношения TAYANNA с бойфрендом Александром
- В июне певица призналась, что встречается с мужчиной, с которым познакомилась в инстаграме. В марте влюбленные отдыхали на Бали, на курорте они провели целый месяц.
- Звезда быстро представила избранника сыну Даниэлю. По ее словам, у них были "дружеские классные отношения". Мальчик полюбил Александра, однако тот не спешит входить в семью.
- Не так давно TAYANNA намекнула на сложные отношения с бойфрендом. Она отметила, что сплошной гармонии, стабильности и уверенности в завтрашнем дне в их отношениях нет. Более того, артистка подчеркнула, что не каждый мужчина может принять женщину с ребенком.