Відомий український актор Тарас Цимбалюк поділився з шанувальниками новими світлинами. Він змінив свій образ і постав у новому іміджі.

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Тарас Цимбалюк змінив імідж і показався з дівчиною

Актор опублікував на сторінці фото, на яких зображений з новим кольором волосся – тепер він блондин. В інстаграм-сторіз Тарас показав нові кадри з коханою. Їх він підписав словом "Reunion", тобто "возз'єднання".

Ймовірно, пара саме зустрілась після розлуки. Напередодні Тарас Цимбалюк гастролював зі спектаклем "Емігранти".


Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграм-сторіз


Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграм-сторіз

Роман Тараса Цимбалюка

  • Приблизно через 5 місяців після того, як актор повідомив про розлучення з Тіною Антоненко, він поділився кадрами із таємничою дівчиною. Світле волосся нової пасії Цимбалюка наштовхувала фанів на думку про те, що він возз'єднався з колишньою дружиною.
  • Та згодом актор показав нові фото, з яких журналісти зробили висновок, що насправді це не Тіна. Ймовірно, Тарас зустрічається зі Світланою Готочкіною – рестораторкою та дизайнеркою.
  • Тарас Цимбалюк та його нова дівчина не хочуть розповідати про особисте життя, однак часто діляться спільними світлинами, на яких постають в обіймах чи за поцілунками.