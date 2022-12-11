Відомий український актор Тарас Цимбалюк поділився з шанувальниками новими світлинами. Він змінив свій образ і постав у новому іміджі.

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Тарас Цимбалюк змінив імідж і показався з дівчиною

Актор опублікував на сторінці фото, на яких зображений з новим кольором волосся – тепер він блондин. В інстаграм-сторіз Тарас показав нові кадри з коханою. Їх він підписав словом "Reunion", тобто "возз'єднання".

Ймовірно, пара саме зустрілась після розлуки. Напередодні Тарас Цимбалюк гастролював зі спектаклем "Емігранти".



Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграм-сторіз



Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграм-сторіз

Роман Тараса Цимбалюка