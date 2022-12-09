Поки Володимир Остапчук називає риси, які приваблюють його в жінках, Христина Горняк відповідає в інстаграм-сторіс, чи може закохатися в іншого. Хтось зі 107-тисячної аудиторії обережно запитав: "Готові до нових стосунків?" На диво, вона не проігнорувала.

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Дружина Остапчук висловилася про нові стосунки

Інколи мені здається, що я у своєму житті готова до всього. У мене були вже всі краш-тести, а там як Бог дасть. А зазвичай він знає, що і кому краще,

– заінтригувала Христина, яка, схоже, не проти закохатися.

Христина Горняк про нові стосунки / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Підписники також тактовно поцікавилися, чому вона більше не живе з Остапчуком, адже останні місяці Христина знімає сторіс з інших апартаментів: "Ви змінили житло в Києві?" Блогерка відповіла, що перебралася у свою квартиру, яку купила ще 2010 року. "Хотілось би новеньку, але не зараз", – каже Христина.

Тут варто нагадати, що вони з ведучим винаймали квартиру, адже свою він лишив ексдружині Олені Войченко, а до себе Христина не кликала. Вона пояснювала це тим, що правильно жити на території чоловіка, а не жінки. Крім того, її дім нібито був затісний для них двох: "Якщо грошей не буде, не дай Бог, підемо тулитися в мою! Не пропадемо".

Ба більше, в інстаграм-сторіс Христина поділилася, що мріє про свій будинок, каже: "Знаю, що він точно буде і точно в Україні".

Це при тому, що вони з Остапчуком будували дім під Києвом. У житло вкладався переважно шоумен, а блогерка в той час купувала продукти та оплачувала комуналку. Станом на червень він "вбухав" у будинок понад 100 тисяч доларів.

Христина Горняк про квартиру, в якій живе / Фото з інстаграм-сторіс

Христина Горняк мріє про будинок / Фото з інстаграм-сторіс