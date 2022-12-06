Нову фотографію актор поширив в інстаграм-сторіс. Тарас не приховує, що щасливий у цих стосунках, але їхніх деталей не розкриває.
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Цимбалюк показав пристрасний поцілунок з дівчиною
В інстаграм-сторіс актор поспілкувався з підписниками. Ймовірно, Світлана надіслала йому питання: "Скучив?", на що Цимбалюк відповів: "Дуже" й опублікував чорно-біле фото, на якому пристрасно цілує кохану. Та обличчя обраниці він все-таки не показав.
Зазначимо, днями Готочкіна поїхала в Іспанію, а Тарас вирушив у тур містами України з виставою "Емігранти". Тому деякий час закохані будуть на відстані.
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Скриншот інстаграм-сторіс актора
Новий роман Тараса Цимбалюка: головне
- Перше фото з новою коханою актор опублікував на початку листопада. Тоді він тримав обраницю за руку.
- Згодом заінтригував пристрасним поцілунком з коханою під час вечері в ресторані.
- Журналісти розсекретили, що новою дівчиною Тараса стала рестораторка і дизайнерка Світлана Готочкіна. Наразі закохані не давали коментарів щодо цього.
- Згодом Цимбалюк підігрів інтерес публіки, поширивши фото гарячих обіймів з пасією.