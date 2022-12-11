Известный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками новыми фотографиями. Он изменил свой образ и предстал в новом имидже.

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Тарас Цымбалюк сменил имидж и показался с девушкой

Актер опубликовал на странице фото, на которых изображен с новым цветом волос – теперь он блондин. В инстаграм-сториз Тарас показал новые кадры с любимой. Их он подписал словом "Reunion", то есть "воссоединение".

Вероятно, пара как раз встретилась после разлуки. Накануне Тарас Цымбалюк гастролировал со спектаклем "Эмигранты".



Тарас Цымбалюк с любимой / Фото с инстаграм-сториз



Тарас Цымбалюк с любимой / Фото с инстаграм-сториз

Роман Тараса Цымбалюка