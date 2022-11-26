Цимбалюк оголосив про розлучення з Тіною Антоненко наприкінці червня 2022 року. Чоловік не розповідав деталі особистого життя, але ще влітку зізнавався, що має почуття до ексдружини. А тепер у нього нові романтичні стосунки. З ким – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.

До слова Тарас Цимбалюк заінтригував новими стосунками: фото пристрасного поцілунку

Що відомо про Світлану Готочкіну

Після того, як актор опублікував фото пристрасного поцілунку з дівчиною, ЗМІ з'ясували, що це рестораторка та дизайнерка Світлана Готочкіна. Вона є власницею ресторану в Києві Fish Fetish та бренду одягу GOT'S label.

Відомо, що партнером Світлани у ресторанному бізнесі був російський ресторатор Олександр Орлов. Компанія Орлова Bulldozer Group – близько 100 ресторанів у Росії, Казахстані, Узбекистані, ОАЕ, Гонконзі, США. До неї входив і ресторан теперішньої обраниці Цимбалюка. "Вони були керівною компанією, я їх найняла, а інвестором була особисто я", – казала Світлана.



Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму рестораторки

Жінка розповідала, що в березні українські власники закладів Bulldozer розірвали всі стосунки з російською компанією. Однак від російської мови Світлана досі не відмовилася.

Стосунки Готочкіної та Цимбалюка

28 жовтня Світлана опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі зворушливе відео під пісню KOLA – "Біля серця". На ньому позувала з коханим, але обличчя обранця не показала.

Згодом Тарас опублікував в інстаграм-сторіс скриншот з цього ролика. Він не позначив Світлану, але таким фото відповів на запитання: "Які дівчата вам подобаються?".



Скриншот інстаграм-сторіс Цимбалюка

Та це не єдиний доказ того, що Цимбалюк зустрічається з Готочкіною.

В інстаграм-сторіс Світлана показала, як коханий готує їй сніданок. Рука, яка зображена на відео, – це рука Цимбалюка. На фотографіях Тараса видно таке ж татуювання і червону нитку.

Доказ того, що Цимбалюк зустрічається з Готочкіною / Колаж Showbiz 24

Також Готочкіна публікувала фото з коханим, яке зробила в ліфті. На ньому не видно обличчя хлопця, але видно чорну кепку з червоним написом. Така ж кепка є в Тараса.



Доказ того, що Цимбалюк зустрічається з Готочкіною / Колаж Showbiz 24

В інстаграм-сторіс рестораторки було відео з коханим із супермаркету. На ньому видно стильні сіро-чорні кросівки, які також можна побачити на фотографіях Тараса.



Доказ того, що Цимбалюк зустрічається з Готочкіною / Колаж Showbiz 24

7 жовтня Світлана публікувала в інстаграмі фото зі Львова. Того дня в місті був і Тарас Цимбалюк. Він разом з акторами серіалу "Спіймати Кайдаша" приїжджав на зустріч з фанатами. Ймовірно, закохані приїхали в місто разом.

Перед зустріччю ми спілкувалися з Тарасом. Актор тоді розповідав, що офіційно ще не розлучений з Тіною Антоненко, але вони вже 5 місяців не живуть разом.

Повне інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком читайте тут.